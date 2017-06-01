Украинским сотрудникам Mail.Ru Group предложена работа в России

Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что украинский бизнес не вносил существенного вклада в выручку. «Не ожидаем негативного влияния на наши финансовые показатели. Мы не стали менять наш публичный прогноз на 2017 г. Конечно, крайне досадно, что это случилось. Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов», — сказал Добродеев.

Он добавил, что сотрудникам украинских офисов компании предложена работа в России. «Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании», — сказал гендиректор Mail.Ru Group.

Он подтвердил, что офисы компании на Украине будут закрыты. «Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры», — сказал Добродеев.