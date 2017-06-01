Еврокомиссия: с декабря соцсети стали в два раза чаще удалять разжигающие комментарии

За минувшие полгода соцсети стали чаще удалять контент по жалобам о разжигании ненависти и вражды, говорится в докладе Еврокомиссии. На конец мая они удаляли контент в 59,2% случаев, в декабре удалялось 28,2%, передает Reuters. В течение суток в среднем удаляется только 50% постов, на которые были жалобы, еще 20% удаляются в течение 48 часов, 15% - в течение недели, передает Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt. Reuters отмечает, что интернет-компании стали в среднем быстрее удалять такой контент. Die Welt же обращает внимание, что все равно соцсети в целом не справляются с ранее достигнутой договоренностью - удалять разжигающие комментарии и посты в течение 24 часов. Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft в прошлом году добровольно подписали кодекс, по которому обязались в Европе удалять разжигающий контент в течение суток после поступления жалобы.

Facebook успевает отреагировать на такие жалобы в 24 часа в 58% случаев, в декабре этот процент составлял 50%. Twitter также ускорился и сейчас реагирует в течение суток на 39% жалоб против 23,5% в декабре.

YouTube, напротив, замедлился и отрабатывает в первые сутки 42,6% жалоб против 60,8% в декабре.

Чаще всего пользователи жалуются на ксенофобские посты, в том числе разжигающие ненависть к беженцам и мигрантам, а также на антиисламские заявления, сообщает Reuters со ссылкой на доклад ЕК. Среди разжигающих ненависть постов по 18,1% приходится на ксенофобские и исламофобские высказывания, уточняет DW, 16,3% - об этническом происхождении, 12,9% - о сексуальной ориентации, 9,2% - о национальности, 8,9% - антисемитские высказывания, 8,8% - расистские, 4,7% - разжигающие ненависть по религиозному признаку.