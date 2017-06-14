Дума одобрила законопроект о мерах против нелегальных sim-карт

Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий меры, направленные против нелегального распространения sim-карт. Документ был подготовлен группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

Законопроект предусматривает введение понятия «идентификационный модуль». Под ним понимается электронный носитель информации, устанавливаемый в пользовательском оборудовании, с помощью которого осуществляется идентификация абонента и обеспечивается его доступ к сети оператора связи (то есть sim-карта).

В законопроекте также прописан порядок заключения договоров при покупке sim-карт. Обязанности по проверке сведений об абоненте также возлагаются на лиц, действующих от имени оператора связи.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 г.