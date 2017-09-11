Госкомиссия на «Байконуре» утвердила новый экипаж МКС

Госкомиссия на «Байконуре» утвердила экипаж корабля «Союз МС-06» в составе Александра Мисуркина (командир корабля, Роскосмос) и астронавтов Марка Ванде Хая и Джозефа Акабы (бортинженеры, НАСА), передает «РИА Новости».

На международную станцию полетит экипаж миссии МКС 53/54. Дублерами утверждены космонавт Антон Шкаплеров (командир корабля, Роскосмос), а также астронавты Скотт Тингл и Шеннон Уокер (бортинженеры, НАСА).

Запуск запланирован на 13 сентября в 00.17 мск. Полет «Союза» будет проведен по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС должна состояться 13 сентября в 05.57 мск в автоматическом режиме.

Как отметили в Роскосмосе, повышенная солнечная активность, которая началась 6 сентября, не повлияла на здоровье и работоспособность экипажа, находящегося на МКС.

Космонавтам, находящимся на МКС, рекомендовано в ближайшие двое суток сократить количество посещений зон станции, менее защищенных от солнечной радиации. «График проведения экспериментов на российском сегменте МКС остается без изменений», — уточнили в корпорации.

Сильнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла 6 сентября. Ей был присвоен балл X9.3. Последний взрыв подобной силы фиксировался 12 лет назад — 7 сентября 2005 г.