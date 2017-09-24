В США запустили спутник управления национальной разведки

С американской военно-воздушной базы «Ванденберг» в штате Калифорния запустили спутник, принадлежащий управлению национальной разведки США, сообщает Associated Press.

Ракета-носитель «Атлас 5» успешно вывела на орбиту спутник NROL-42. Какие задачи он будет выполнять, не уточняется.

Спутники нацразведки используются для сбора информации, касающейся национальной безопасности США, а также для многих других целей, в частности для оценки последствия стихийных бедствий, пояснило агентство.