Министр связи пообещал строго следить за исполнением Facebook закона о хранении данных в России

Блокировка Facebook возможна в том случае, если компания не будет исполнять требования закона о персональных данных, который обязывает хранить персональные данные россиян на территории России. Минкомсвязи будет строго следить за исполнением закона, заявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Если есть действующий закон, то он должен соблюдаться всеми. Неважно, как называется компания и из какой страны: мы строго будем следить за соблюдением законодательства», - отметил он.

По словам Никифорова, блокировка Facebook нежелательна, но компания должна выполнять российское законодательство.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не исполнит закон о персональных данных, то социальная сеть прекратит работу в России. Ведомство рассчитывает проверить Facebook в 2018 г. В Facebook не комментировали еще ситуацию.