Песков напомнил компании Facebook о российских законах

Facebook должен соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его спросили о перспективах работы этой компании в России. Давать оценки о пользе или вреде для России от «этой большой, но отдельно взятой компании», по его мнению, было бы некорректно. Его цитирует ТАСС.

Ранее 26 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook может быть заблокирован в России, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных в 2018 г. Чиновник также подчеркнул, что закон обязателен для всех: «В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin» (цитаты по «Интерфаксу»). «Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 г. все будет точно», – добавил Жаров.

В Роскомнадзоре знают, что у Facebook «значительное количество пользователей» в России, но «мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», отметил Жаров.

Позиция соцсети в том, что она рассматривает варианты исполнения закона, но официальных писем от компании не поступало. По словам Жарова, проверок Facebook по этому направлению в 2017 г. не намечается, «в 2018 г. мы подумаем, может быть, проверим».

У Роскомнадзора нет никаких конкретных планов закрыть доступ к Facebook в 2018 г., уточнил в разговоре с «Ведомостями» представитель ведомства Вадим Ампелонский. По его словам, в последний раз сотрудники Facebook и Роскомнадзора общались в конце 2016 г., позиция компании ведомству непонятна. «Надеюсь, в ближайшие месяцы мы это с ними обсудим», – добавил Ампелонский.