Бывший гендиректор «Почты России» избран заместителем председателя совета директоров РБК

Совет директоров медиахолдинга РБК избрал бывшего генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова заместителем председателя совета, говорится в сообщении холдинга.

Председателем стала член совета директоров АО «Газета Метро» Анна Тюшкевич.

В июне стало известно, что группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга РБК у «Онэксима» Михаила Прохорова. Также ЕСН выкупила долговые обязательства РБК. Ранее в интервью «Ведомостям» Березкин заявил, что не намерен менять команду холдинга или вмешиваться в его редакционную политику.

Березкин говорил, что рассчитывает на то, что экс-глава «Почты России» принесет «широкое видение» бизнес-процессов медиахолдингу.

В начале сентября акционеры медиахолдинга избрали новый совет директоров. В него, помимо Страшнова и Тюшкевич, вошли член совета директоров АО «Газета Метро» Ирина Есипенко, бывший генеральный директор концерна Enel Фульвио Конти, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский, вице-президент группы ЕСН Вадим Медведев, генеральный директор РБК Николай Молибог.