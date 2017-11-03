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Самые дорогие iPhone X в re:Store на Тверской раскупили за час

В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились Phone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина. Продажи стартовали сегодня в 8.00 мск. В магазине остались только версии на 64 Гб.

Сотрудники магазина раздали стоящим в очереди браслеты с порядковым номером и наименованиями приобретаемых моделей гаджетов. К 9.00 закончились браслеты, которым соответствовали модели с объемом памяти 256 Гб.

Как передает корреспондент «Ведомостей», в одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба. В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8.

В России стартовали продажи iPhone X

Желающие купить новый iPhone X начали занимать очередь за три дня до старта продаж. Со 2 ноября у магазина на Тверской ждали около 60 человек. Власти Москвы предоставили им бесплатные автобусы, чтобы они могли погреться.

Сегодня московская полиция ограничила движение транспорта по крайней правой полосе на Тверской улице у магазина re:Store. В результате образовалась пробка. Она растянулась от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала.