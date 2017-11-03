Технологии

Новости

Власти Москвы опровергли ограничение движения из-за старта продаж iPhone X

Власти Москвы опровергли ограничение движения на Тверской улице около магазина re:Store в день старта продаж нового смартфона от компании Apple - iPhone X, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр столичного департамента транспорта.

Транспортная обстановка на Тверской улице спокойная, без происшествий, рассказали в центре. «Типичная обстановка для утра пятницы», - заметил собеседник агентства. По его словам, в правом ряду на Тверской в районе магазина re:Store стоят экипажи ДПС. Они контролируют и пресекают нарушения правил парковки, но движение автотранспорта не ограничивали, подчеркнул он.

В пресс-службе ГИБДД ранее также опровергли РБК информацию об ограничении движения.

Ранее в пятницу агентство «Интерфакс» сообщило, что сотрудники ГИБДД ограничили движение на крайней правой полосе на Тверской улице у re:Store, поставив там конусы. Агентство писало, что из-за этого от дома 27 на Тверской до Белорусского вокзала растянулась пробка.

Продажи iPhone X в России стартовали утром в пятницу, 3 ноября. Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи новых iPhone начинаются в тот же день, что в США. Желающие приобрести устройство начали занимать очередь за три дня до начала продаж. Власти Москвы предоставили им бесплатные автобусы, чтобы они могли погреться. В пятницу через час после старта продаж в re:Store на Тверской улице закончились самые дорогие iPhone X - с объемом памяти 256 Гб.