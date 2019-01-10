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ВВС прокомментировала претензии Роскомнадзора

Телерадиокорпорация BBC работает в соответствии с законодательством стран, в которых ведет вещание, и готова предоставить разъяснения, если к ней обратятся надзорные органы, заявил ТАСС пресс-секретарь корпорации.

«Как международный вещатель, BBC работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», – подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что нашел на сайте Русской службы BBC публикации с «идеологическими установками международных террористических организаций». В частности, как следует из сообщения, речь шла о цитатах лидера «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Проверка соблюдения BBC российского законодательства ведомство назначило на период с 14 по 31 января.

Роскомнадзор начал проверку на сайтах BBC в конце декабря 2018 г. Проверку он связывал с действиями британского медиарегулятора Ofcom, который обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания в Великобритании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможном зеркальном ответе на санкции в отношении российских СМИ.

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