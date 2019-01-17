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Разработчик ракеты «Союз» назвал сумму аванса за запуск спутников OneWeb

Россия получила почти $1 млрд в качестве аванса за проведение запусков спутников системы OneWeb с помощью ракет «Союз», поэтому с экономической точки зрения нет смысла отказываться от их запуска. Об этом сообщил журналистам гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (разработчик и производитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов (его слова приводит «РИА Новости»). Так он прокомментировал слухи о возможном отказе от запуска спутников OneWeb.

В июне 2015 г. «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях «Союз». Группировка спутников позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему.

По словам Баранова, на данный момент изготовлено пять из 21-й заказанной ракеты. Первые спутники по программе OneWeb планируется запустить 19 февраля, сообщал «Роскосмос». Запуск будет осуществлен с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

Против реализации программы OneWeb выступает Федеральная служба безопасности (ФСБ). В октябре 2018 г. представитель спецслужбы Владимир Садовников заявил об отсутствии гарантий, «что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России».

В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что понимает позицию ФСБ, однако сеть спутников OneWeb все равно будет создана — с участием России или без. Поэтому лучше, если проект будет реализовываться с участием «Роскосмоса», считает Рогозин.