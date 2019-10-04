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Сбербанк начал принимать оплату за ЖКХ и услуги связи на кассах магазинов

Сбербанк начал принимать платежи за коммунальные услуги, связь и интернет на кассах магазинов в малонаселенных и удаленных пунктах, говорится в сообщении банка. Сервис появится в первую очередь в тех сельских магазинах, которые уже сейчас выдают наличные с банковских карт.

Оплата будет приниматься с карт любого банка. Квитанции оплачиваются по штрихкоду или с помощью списка получателей, который есть в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка, говорится в сообщении.

По словам вице-президента Сбербанка Игоря Мамонтова, новый проект позволит оказывать разнообразные финансовые услуги в удаленных населенных пунктах, даже если там нет офисов Сбербанка, и делать это в местах, которые люди уже и так посещают. Теперь жители, заходя в сельские магазины, смогут не только приобрести привычные товары, но и сделать платеж за ЖКХ и не только, сказал он.

В августе Сбербанк сообщал, что договорился более чем с 700 торговыми предприятиями в 76 регионах о снятии наличных без комиссии при оплате покупок на кассе. На магазинах, предоставляющих такую услугу, будет специальный указатель – наклейка с надписью «Здесь вы можете снять наличные». Кроме этого, Сбербанк запустил сервис снятия наличных на кассе магазинов сети «Вкусвилл» в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.