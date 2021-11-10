Twitter запустил платную подписку для пользователей в США и Новой Зеландии

Отмечается, что подписка позволяет быстро и без рекламы читать в Twitter статьи ряда СМИ, которые доступны на платформе. Также она дает возможность настроить под свои предпочтения панель навигации, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц. Кроме того, с ней возможно редактирование публикации в течение 60 секунд после отправления. Подписка также позволяет раньше других пользователей получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.