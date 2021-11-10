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Twitter запустил платную подписку для пользователей в США и Новой Зеландии

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Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для пользователей в США и Новой Зеландии, сообщила компания. Компания тестировала продукт подписки с австралийскими и канадскими пользователями с июня. Теперь эта функция стала доступна пользователям из США и Новой Зеландии. Twitter Blue стоит $2,99 в месяц для пользователей iOS, Android и веб-пользователей.

Отмечается, что подписка позволяет быстро и без рекламы читать в Twitter статьи ряда СМИ, которые доступны на платформе. Также она дает возможность настроить под свои предпочтения панель навигации, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц. Кроме того, с ней возможно редактирование публикации в течение 60 секунд после отправления. Подписка также позволяет раньше других пользователей получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.

Ранее стало известно о том, что над внедрением новой функции в виде платных подписок на блогеров тестирует Instagram. На это обратили внимание сервисы аналитики мобильных приложений Sensor Tower и Apptopia. Они заметили, что в разделе «Встроенные покупки» на странице приложения в AppStore появился набор товаров «Instagram Subscriptions» («подписки в Instagram»). По данным Sensor Tower, описание появилось в американской версии AppStore еще 1 ноября, стоимость подписки варьируется от $0,99 до $4,99. В российской версии приложения функционал стоит 99 руб.

Ранее по теме: Twitter будет зарабатывать деньги на подписке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных