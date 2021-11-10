Twitter запустил платную подписку для пользователей в США и Новой Зеландии
Twitter запустил платную подписку Twitter Blue для пользователей в США и Новой Зеландии, сообщила компания. Компания тестировала продукт подписки с австралийскими и канадскими пользователями с июня. Теперь эта функция стала доступна пользователям из США и Новой Зеландии. Twitter Blue стоит $2,99 в месяц для пользователей iOS, Android и веб-пользователей.
Отмечается, что подписка позволяет быстро и без рекламы читать в Twitter статьи ряда СМИ, которые доступны на платформе. Также она дает возможность настроить под свои предпочтения панель навигации, внешний вид иконок приложения и оформление для своих страниц. Кроме того, с ней возможно редактирование публикации в течение 60 секунд после отправления. Подписка также позволяет раньше других пользователей получать доступ к функциям, которые находятся в тестовом режиме.
Ранее стало известно о том, что над внедрением новой функции в виде платных подписок на блогеров тестирует Instagram. На это обратили внимание сервисы аналитики мобильных приложений Sensor Tower и Apptopia. Они заметили, что в разделе «Встроенные покупки» на странице приложения в AppStore появился набор товаров «Instagram Subscriptions» («подписки в Instagram»). По данным Sensor Tower, описание появилось в американской версии AppStore еще 1 ноября, стоимость подписки варьируется от $0,99 до $4,99. В российской версии приложения функционал стоит 99 руб.