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СК выступил за разработку нового порядка регистрации в соцсетях

Ведомости

Следственный комитет России выступает за разработку нового порядка регистрации в соцсетях, потому что нынешний не всегда позволяет своевременно и эффективно применять меры к пользователям, которые распространяют запрещенную информацию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы СКР Елену Леоненко.

«На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — рассказала Леоненко. По ее словам, важно качественно отслеживать запрещенную информацию в интернете, соцсетях, мессенджерах и других ресурсах и блокировать ее. 

25 марта 2021 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор предложил запрашивать при регистрации в соцсетях паспортные данные пользователей, адрес места жительства, телефон и электронную почту. Затем в ведомстве пояснили «Ведомостям», что не планируют вводить обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту. По словам представителя регулятора, в проекте приказа речь идет о возможности добровольной регистрации в новом сервисе, с помощью которого пользователи смогут контролировать использование своих персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных