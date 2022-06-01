СК выступил за разработку нового порядка регистрации в соцсетях

25 марта 2021 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Роскомнадзор предложил запрашивать при регистрации в соцсетях паспортные данные пользователей, адрес места жительства, телефон и электронную почту. Затем в ведомстве пояснили «Ведомостям», что не планируют вводить обязательную регистрацию в соцсетях по паспорту. По словам представителя регулятора, в проекте приказа речь идет о возможности добровольной регистрации в новом сервисе, с помощью которого пользователи смогут контролировать использование своих персональных данных.