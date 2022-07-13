Газета
Технологии

Skillbox бесплатно обучит бывших заключенных ИТ-специальностям

Ведомости

Образовательная платформа Skillbox запустила программу бесплатного обучения заключенных: на ее старте компания выделит 100 грантов на обучение ИТ-специальностям на 12 млн руб., сообщила пресс-служба компании.

«Skillbox предоставит 100 грантов на обучение двенадцати самым востребованным профессиям образовательной платформы. В их числе “веб-разработчик”, “SMM-специалист”, “Java-разработчик”, “веб-аналитик” и другие», — рассказали в пресс-службе.

Бывшие заключенные смогут научиться разрабатывать дизайн сайтов или освоить языки программирования, отметили в компании. Для обучения участникам программы нужно базовое владение компьютером, остальное можно будет изучить с нуля, добавила платформа. После прохождения курса специалисты центра карьеры платформы помогут участникам найти работу: Skillbox уже составляет список компаний, которые готовы взять в штат или сотрудничать на фрилансе с людьми с судимостью.

В пресс-службе рассказали, что обучение по этой программе смогут пройти россияне, которые были осуждены за нетяжкие преступления и вышли из колонии по условно-досрочному в 2021-2022 г. Для участия в программе нужно выбрать курс, заполнить заявку и написать мотивационное письмо. Пилотный проект начал работать в Липецкой женской исправительной колонии № 7 с марта этого года, в нем приняли участие 10 человек.

В конце апреля глава ФСИН Александр Хабаров сообщил, что ведомство рассматривает возможность разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на компании из исправительных центров. Хабаров отметил, что осужденные в таких центрах обязаны трудиться в любой сфере, в том числе это можно сделать в ИТ. Согласно закону, осужденные в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, однако удаленно они смогут работать на компании из других субъектов России, пояснил глава ФСИН.

Ранее по теме: VK, Skillbox и российские вузы запустят образовательную онлайн-платформу

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных