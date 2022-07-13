Skillbox бесплатно обучит бывших заключенных ИТ-специальностям
Образовательная платформа Skillbox запустила программу бесплатного обучения заключенных: на ее старте компания выделит 100 грантов на обучение ИТ-специальностям на 12 млн руб., сообщила пресс-служба компании.
«Skillbox предоставит 100 грантов на обучение двенадцати самым востребованным профессиям образовательной платформы. В их числе “веб-разработчик”, “SMM-специалист”, “Java-разработчик”, “веб-аналитик” и другие», — рассказали в пресс-службе.
Бывшие заключенные смогут научиться разрабатывать дизайн сайтов или освоить языки программирования, отметили в компании. Для обучения участникам программы нужно базовое владение компьютером, остальное можно будет изучить с нуля, добавила платформа. После прохождения курса специалисты центра карьеры платформы помогут участникам найти работу: Skillbox уже составляет список компаний, которые готовы взять в штат или сотрудничать на фрилансе с людьми с судимостью.
В пресс-службе рассказали, что обучение по этой программе смогут пройти россияне, которые были осуждены за нетяжкие преступления и вышли из колонии по условно-досрочному в 2021-2022 г. Для участия в программе нужно выбрать курс, заполнить заявку и написать мотивационное письмо. Пилотный проект начал работать в Липецкой женской исправительной колонии № 7 с марта этого года, в нем приняли участие 10 человек.
В конце апреля глава ФСИН Александр Хабаров сообщил, что ведомство рассматривает возможность разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на компании из исправительных центров. Хабаров отметил, что осужденные в таких центрах обязаны трудиться в любой сфере, в том числе это можно сделать в ИТ. Согласно закону, осужденные в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, однако удаленно они смогут работать на компании из других субъектов России, пояснил глава ФСИН.
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