Skillbox бесплатно обучит бывших заключенных ИТ-специальностям

В пресс-службе рассказали, что обучение по этой программе смогут пройти россияне, которые были осуждены за нетяжкие преступления и вышли из колонии по условно-досрочному в 2021-2022 г. Для участия в программе нужно выбрать курс, заполнить заявку и написать мотивационное письмо. Пилотный проект начал работать в Липецкой женской исправительной колонии № 7 с марта этого года, в нем приняли участие 10 человек.