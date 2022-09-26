Форма для получения отсрочки для IT-специалистов появится на «Госуслугах» 27 сентября
27 сентября Минцифры России планирует открыть на портале «Госуслуги» доступ к форме на получение IT-специалистами отсрочки от частичной мобилизации, рассказал в прямом эфире в Telegram глава министерства Максут Шадаев.
Министр отметил, что сегодня Минцифры утвердит ориентировочный перечень IT-специальностей, которые необходимы для закрытия потребностей кадров компаний и операторов связи.
«Мы постарались обобщить специальности, список будет большим. Но если вдруг вы не нашли свою специальность, вы сможете добавить ее в форме, но под свою ответственность, потому что, если они отсутствуют в нашем приказе, то, к сожалению, это не гарантия. Надеемся, что завтра мы сможем открыть форму на госуслугах. Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы», – сказал он.
Он отметил, что сейчас существует перечень, в который входят 75 специальностей, которым предоставляется отсрочка, но он «достаточно узкий», и новый был составлен с учетом полученных министерством предложений.
23 сентября Минобороны сообщило, кого не будет призывать на службу в рамках частичной мобилизации. От нее освободят сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков. В Минцфиры уточнили, что речь идет о тех, кто имеет высшее образование по соответствующим специальностям и работает полный день. В Минцифре в этот же день сообщили, что готовят перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации. В ведомстве пообещали подготовить рекомендуемый список по каждому отраслевому направлению и опубликовать его не позднее 26 сентября. Также Минцифры совместно с Минобороны прорабатывало форму подачи работодателем списка сотрудников, подходящих под критерии отсрочки от частичной мобилизации, она будет доступна со следующей недели на сайте госуслуг. Тем, кто получил повестку до публикации формы, в министерстве порекомендовали действовать по ранее опубликованным инструкциям для сотрудников IT-сферы, телекома и медиа.