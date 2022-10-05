Минфин предложил отказаться от 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги

Позицию Минфина поддерживает и Минцифры, сообщил присутствовавший за заседании глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что эта скидка на первом этапе внедрения играла «очень важную роль» в привлечении пользователей, и хотя «массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены» фактическим увеличением стоимости услуг на 30%, но значительного оттока с сервиса не произойдёт, потому что оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами.