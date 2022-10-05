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Экономика

Минфин предложил отказаться от 30% скидки на оплату пошлин через Госуслуги

Ведомости

Министерство финансов предложило отказаться от действующей скидки в 30% на оплату госуслуг через одноименный портал. Об этом сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по информтехнологиям при обсуждении проекта бюджета на 2023 г.

«В прогнозе доходов это также учтено», — отметила она на вопрос главы комитета Александра Хинштейна.

Позицию Минфина поддерживает и Минцифры, сообщил присутствовавший за заседании глава ведомства Максут Шадаев. Он отметил, что эта скидка на первом этапе внедрения играла «очень важную роль» в привлечении пользователей, и хотя «массово мы столкнемся с тем, что пользователи будут расстроены» фактическим увеличением стоимости услуг на 30%, но значительного оттока с сервиса не произойдёт, потому что оплата пошлин через «Госуслуги» удобнее, чем другими способами.

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Также Шадаев подчеркнул, что эта корректировка не касается 50%-ной скидки по штрафам при их оплате через портал Госуслуг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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