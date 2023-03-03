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Роскомнадзор даст операторам 224 дня для подключения к системе блокировки звонков

Ведомости

После получения уведомления у операторов связи будет 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Об этом сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.

«Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — пояснил он (цитата по ТАСС). 

Хуторцев уточнил, что за этот период компания должна будет перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение. По его словам, благодаря системе оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.

«Антифрод» – система, позволяющая выявлять настоящий номер абонента. В начале 2022 г. о ее разработке писал «Коммерсантъ». В январе этого года источники в подведомственном Роскомнадзору Главном радиочастотным центре (ГРЧЦ) сообщили «Ведомостям», что система запущена, к ней уже подключены «Мегафон», «Вымпелком» и МТС

В феврале Хуторцев говорил, что система «Антифрод» полностью заработает в России до конца 2023 г. или в I квартале следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных