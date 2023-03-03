Роскомнадзор даст операторам 224 дня для подключения к системе блокировки звонков
После получения уведомления у операторов связи будет 224 дня для подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Об этом сообщил директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев.
«Во всех регионах узлы будут расставляться в течение года. Как только они будут установлены в конкретном регионе, операторам будут направлены уведомления. Операторам для подключения к узлу после получения уведомления дается 224 дня», — пояснил он (цитата по ТАСС).
Хуторцев уточнил, что за этот период компания должна будет перестроить систему, обеспечить защищенный канал передачи данных и установить программное обеспечение. По его словам, благодаря системе оператор сможет верифицировать номер за 500 миллисекунд.
«Антифрод» – система, позволяющая выявлять настоящий номер абонента. В начале 2022 г. о ее разработке писал «Коммерсантъ». В январе этого года источники в подведомственном Роскомнадзору Главном радиочастотным центре (ГРЧЦ) сообщили «Ведомостям», что система запущена, к ней уже подключены «Мегафон», «Вымпелком» и МТС.
В феврале Хуторцев говорил, что система «Антифрод» полностью заработает в России до конца 2023 г. или в I квартале следующего года.