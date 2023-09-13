Чернышенко оценил число работающих в России программистов в 800 000

В апреле замглавы Минцифры РФ Максим Паршин говорил, что за 2022 г. число IT-специалистов в России увеличилось на 12% до 761 000. Зарплаты таких сотрудников, отметил он тогда, в два раза выше, чем у работников других отраслей. По оценке Минцифры, в 2022 г. они выросли на 19%, что «больше, чем в среднем по экономике», уточнил он.