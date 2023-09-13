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Технологии

Чернышенко оценил число работающих в России программистов в 800 000

Ведомости

В России сейчас работают более 800 000 IT-специалистов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем программиста.

«Сейчас в России трудятся свыше 800 000 программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России. Принятые президентом Владимиром Путиным меры поддержки были направлены на представителей ИТ-отрасли, включая программистов», – приводит его слова пресс-служба правительства.

Благодаря IT-специалистам Россия вошла в топ-10 рейтинга Всемирного банка по цифровизации, подчеркнул вице-премьер. Сейчас в российских вузах ведется обучение по 63 профильным специальностям, добавил он.

В апреле замглавы Минцифры РФ Максим Паршин говорил, что за 2022 г. число IT-специалистов в России увеличилось на 12% до 761 000.  Зарплаты таких сотрудников, отметил он тогда, в два раза выше, чем у работников других отраслей. По оценке Минцифры, в 2022 г. они выросли на 19%, что «больше, чем в среднем по экономике», уточнил он.

Ранее в этом месяце в Минцифры сообщили, что к концу года число выданных льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов со ставкой до 5% годовых достигнет 30 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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