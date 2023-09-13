Чернышенко оценил число работающих в России программистов в 800 000
В России сейчас работают более 800 000 IT-специалистов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем поздравлении с Днем программиста.
«Сейчас в России трудятся свыше 800 000 программистов. Со стороны государства им оказывается всесторонняя поддержка и создаются комфортные условия для работы в России. Принятые президентом Владимиром Путиным меры поддержки были направлены на представителей ИТ-отрасли, включая программистов», – приводит его слова пресс-служба правительства.
Благодаря IT-специалистам Россия вошла в топ-10 рейтинга Всемирного банка по цифровизации, подчеркнул вице-премьер. Сейчас в российских вузах ведется обучение по 63 профильным специальностям, добавил он.
В апреле замглавы Минцифры РФ Максим Паршин говорил, что за 2022 г. число IT-специалистов в России увеличилось на 12% до 761 000. Зарплаты таких сотрудников, отметил он тогда, в два раза выше, чем у работников других отраслей. По оценке Минцифры, в 2022 г. они выросли на 19%, что «больше, чем в среднем по экономике», уточнил он.
Ранее в этом месяце в Минцифры сообщили, что к концу года число выданных льготных ипотечных кредитов для ИТ-специалистов со ставкой до 5% годовых достигнет 30 000.