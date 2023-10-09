Правительство выделило на развитие ИИ дополнительно 1,2 млрд рублей
Правительство РФ направит дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку разработок в области искусственного интеллекта (ИИ), такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Из этой суммы более 800 млн руб. в виде грантов получат не мене 16 малых предприятий, занимающихся продуктами и сервисами на базе ИИ. Еще 250 млн руб. пойдут на формирование и актуализацию наборов данных, востребованных в коммерческом обороте.
«Такие дата-сеты способны стать основой машинного обучения для организаций ключевых отраслей экономики и способствовать их цифровой трансформации», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами 9 октября.
На финансирование старта второй волны исследовательских центров в области ИИ выделят 100 млн руб.
«Всё это создаёт дополнительные возможности для запуска новых перспективных отечественных решений в столь значимом секторе, что особенно важно в условиях внешнего давления и для достижения технологической независимости», – добавил премьер.
В конце сентября Мишустин сообщил, что в следующем году кабмин выделит 5,2 млрд руб. на развитие ИИ. По его оценке, объем рынка ИИ в прошлом году, несмотря на санкции, вырос примерно на 18% и достиг 650 млрд руб. В этой сфере работают около 1000 отечественных компаний. В целом показатель внедрения ИИ в отраслях российской экономики составляет около 20%, лидером остается финансовый сектор, где такие технологии используют уже 95% компаний, добавил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поддержку центрам исследований в сфере ИИ до 2030 г. Особое внимание президент поручил обратить на «необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта».
7 октября заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что в госпрограмме вооружений на 2025-2034 гг. впервые будет предусмотрен отдельный раздел по ИИ.