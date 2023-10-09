Правительство выделило на развитие ИИ дополнительно 1,2 млрд рублей

В конце сентября Мишустин сообщил, что в следующем году кабмин выделит 5,2 млрд руб. на развитие ИИ. По его оценке, объем рынка ИИ в прошлом году, несмотря на санкции, вырос примерно на 18% и достиг 650 млрд руб. В этой сфере работают около 1000 отечественных компаний. В целом показатель внедрения ИИ в отраслях российской экономики составляет около 20%, лидером остается финансовый сектор, где такие технологии используют уже 95% компаний, добавил Мишустин.