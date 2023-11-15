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РКК «Энергия»: российские космонавты смогут отправиться на Луну в 2031-2040 гг.

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева подготовила дорожную карту освоения Луны, согласно которой отправка космонавтов на спутник запланирована на 2031-2040 гг. Об этом сообщил генконструктор, академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

Дорожная карта была представлена на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Согласно документу, в 2031-2040 гг. планируется старт пилотируемых экспедиций, в том числе с первой высадкой на Луне. Ожидается, что в этот период на естественном спутнике Земли начнется добыча и использование воды и кислорода. Запланированы геологические исследования с отработкой технологий производства из местных ресурсов. Для этого будут использовать экспериментальные комплексы и оборудование для бурения и экскавации.

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Строительство лунной базы намечено на 2041-2050 гг. Далее планируется освоение космического пространства, в том числе добыча редких ресурсов и запуск экспедиций в дальний космос. Для этого потребуется создание на спутнике комплексов производства и хранения компонентов топлива, средств орбитальной сборки и дозаправки.

РКК «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Компания обеспечивает их запуск и эксплуатацию на орбите, а также запуск транспортных пилотируемых космических кораблей серии «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей серии «Прогресс».

Лунная программа была возобновлена в России в 2021 г. 11 августа Россия запустила к спутнику межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». 17 августа она сделала первый снимок лунной поверхности с изображением кратера Зееман на обратной стороне Луны. 20 августа «Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25». 21 августа стоимость акций РКК «Энергия» упала на 20,4%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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