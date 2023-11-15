РКК «Энергия»: российские космонавты смогут отправиться на Луну в 2031-2040 гг.

Согласно документу, в 2031-2040 гг. планируется старт пилотируемых экспедиций, в том числе с первой высадкой на Луне. Ожидается, что в этот период на естественном спутнике Земли начнется добыча и использование воды и кислорода. Запланированы геологические исследования с отработкой технологий производства из местных ресурсов. Для этого будут использовать экспериментальные комплексы и оборудование для бурения и экскавации.