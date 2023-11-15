РКК «Энергия»: российские космонавты смогут отправиться на Луну в 2031-2040 гг.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Сергея Королева подготовила дорожную карту освоения Луны, согласно которой отправка космонавтов на спутник запланирована на 2031-2040 гг. Об этом сообщил генконструктор, академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.
Дорожная карта была представлена на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Согласно документу, в 2031-2040 гг. планируется старт пилотируемых экспедиций, в том числе с первой высадкой на Луне. Ожидается, что в этот период на естественном спутнике Земли начнется добыча и использование воды и кислорода. Запланированы геологические исследования с отработкой технологий производства из местных ресурсов. Для этого будут использовать экспериментальные комплексы и оборудование для бурения и экскавации.
Строительство лунной базы намечено на 2041-2050 гг. Далее планируется освоение космического пространства, в том числе добыча редких ресурсов и запуск экспедиций в дальний космос. Для этого потребуется создание на спутнике комплексов производства и хранения компонентов топлива, средств орбитальной сборки и дозаправки.
РКК «Энергия» – основной разработчик российских модулей для Международной космической станции (МКС). Компания обеспечивает их запуск и эксплуатацию на орбите, а также запуск транспортных пилотируемых космических кораблей серии «Союз» и транспортных грузовых космических кораблей серии «Прогресс».
Лунная программа была возобновлена в России в 2021 г. 11 августа Россия запустила к спутнику межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». 17 августа она сделала первый снимок лунной поверхности с изображением кратера Зееман на обратной стороне Луны. 20 августа «Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25». 21 августа стоимость акций РКК «Энергия» упала на 20,4%.