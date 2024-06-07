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Аналитики выявили рост кибератак на порталы ПМЭФа

Ведомости

В ГК «Солар» выявили увеличение числа DDoS-атак на порталы ПМЭФа – объем киберударов вдвое превысил показатели 2023 г. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

«Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 000 вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в два раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ляпунов сообщил, что в качестве основного вектора атак хакеры выбрали инфраструктуру самого «Солара». Он заверил, все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и «Солара» были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума.

7 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Positive Technologies писали о выявлении нового зловредного софта, с помощью которого киберпреступная группировка ExCobalt атаковала несколько российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, телекоме, IT-секторе, а также ряд госучреждений.

Эксперт группы анализа ВПО центра исследования Solar 4RAYS ГК «Солар» Антон Каргин говорил, что сейчас исследователи «Солар» зафиксировали использование такого софта группировкой Shedding Zmiy. Оценить ущерб от этих действий могут только сами организации, так как хакеры воруют именно данные, а не деньги, говорил аналитик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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