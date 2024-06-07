Аналитики выявили рост кибератак на порталы ПМЭФа

«Порталы ПМЭФ все еще подвергались массовому DDoS-воздействию емкостью порядка 200 000 вредоносных запросов в секунду, но по нынешним временам это не самый большой объем, хотя и он в два раза превышает показатели прошлогоднего ПМЭФ», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).