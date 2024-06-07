Аналитики выявили рост кибератак на порталы ПМЭФа
В ГК «Солар» выявили увеличение числа DDoS-атак на порталы ПМЭФа – объем киберударов вдвое превысил показатели 2023 г. Об этом сообщил генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.
Ляпунов сообщил, что в качестве основного вектора атак хакеры выбрали инфраструктуру самого «Солара». Он заверил, все киберудары по инфраструктуре ПМЭФ и «Солара» были успешно отражены и не оказали влияния на работоспособность ресурсов форума.
7 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Positive Technologies писали о выявлении нового зловредного софта, с помощью которого киберпреступная группировка ExCobalt атаковала несколько российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, телекоме, IT-секторе, а также ряд госучреждений.
Эксперт группы анализа ВПО центра исследования Solar 4RAYS ГК «Солар» Антон Каргин говорил, что сейчас исследователи «Солар» зафиксировали использование такого софта группировкой Shedding Zmiy. Оценить ущерб от этих действий могут только сами организации, так как хакеры воруют именно данные, а не деньги, говорил аналитик.