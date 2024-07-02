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Nvidia могут предъявить антимонопольные обвинения во Франции

Ведомости

Производителя чипов Nvidia могут обвинить в нарушении антимонопольного законодательства Франции, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Обвинения могут быть связаны с предполагаемым злоупотреблением Nvidia в области технологий искусственного интеллекта (ИИ). В частности, французского регулятора беспокоит работа над программным обеспечением (ПО) компании под названием CUDA.

В сентябре 2023 г. во французских офисах Nvidia прошли обыски. По данным агентства, эти обыски «стали результатом более широкого расследования в сфере облачных вычислений».

Собеседники агентства заявили, что Еврокомиссия (ЕК) не будет расширять свое предварительное расследование в отношении компании в связи с изучением деятельности Nvidia со стороны французского регулятора. 

В середине июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, писал Reuters. 18 июня акции Nvidia поднялись на 3,5% до $135,60, увеличив ее рыночную капитализацию до $3,336 трлн. 6 июня Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн.

По этому показателю компания обогнала Apple. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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