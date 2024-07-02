Nvidia могут предъявить антимонопольные обвинения во Франции
Производителя чипов Nvidia могут обвинить в нарушении антимонопольного законодательства Франции, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Обвинения могут быть связаны с предполагаемым злоупотреблением Nvidia в области технологий искусственного интеллекта (ИИ). В частности, французского регулятора беспокоит работа над программным обеспечением (ПО) компании под названием CUDA.
В сентябре 2023 г. во французских офисах Nvidia прошли обыски. По данным агентства, эти обыски «стали результатом более широкого расследования в сфере облачных вычислений».
Собеседники агентства заявили, что Еврокомиссия (ЕК) не будет расширять свое предварительное расследование в отношении компании в связи с изучением деятельности Nvidia со стороны французского регулятора.
В середине июня Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, писал Reuters. 18 июня акции Nvidia поднялись на 3,5% до $135,60, увеличив ее рыночную капитализацию до $3,336 трлн. 6 июня Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн.
По этому показателю компания обогнала Apple. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone.