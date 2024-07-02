Пользователи сообщили о массовом сбое в работе Telegram

Ранее сбой в работе Telegram произошел 8 июня. Проблемы с работой сервиса фиксировали пользователи России и стран СНГ. Тогда сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Людям были недоступны отправка и получение сообщений, а также авторизация. Forbes писал со ссылкой на экспертов, что мессенджер мог подвергнуться кибератаке.