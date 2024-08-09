В Курской области наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом
Проблемы с сигналом сотовых операторов и интернет-соединением стали результатом DDoS-атак. Об этом сообщила врио заместителя главы Курской области Оксана Крутько, пишет ТАСС.
«Ситуация в Курской области остается напряженной, в том числе наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов, интернет-соединением ввиду того, что на интернет-ресурсы волнообразно ведутся DDoS-атаки, которые тем не менее успешно отражаются нашими специалистами», – сообщила Крутько.
Минцифры сообщило, что связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах. Для того чтобы жители этих районов оставались на связи, «Мегафон» снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также на использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе. Tele2 и «Билайн» также сделали бесплатными базовые услуги связи для клиентов в Курской области.
8 августа пресс-служба правительства Курской области заявила, что официальные интернет-ресурсы региона подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. 7 августа в Курской области был объявлен режим ЧС.
Бои в Курской области продолжаются в пограничных Суджанском и Кореневском районах. Там действует российская группировка войск «Север» совместно с органами ФСБ.