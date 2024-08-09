В Курской области наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом

Минцифры сообщило, что связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах. Для того чтобы жители этих районов оставались на связи, «Мегафон» снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также на использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе. Tele2 и «Билайн» также сделали бесплатными базовые услуги связи для клиентов в Курской области.