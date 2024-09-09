В ФАС сообщили о жалобах на ограничение скорости при раздаче интернета
Жалобы на условия раздачи интернета со смартфона у различных операторов начали появляться на разных ресурсах с весны 2024 г., отмечает РБК. Под комментариями о проблемах с раздачей также публикуются комментарии представителей служб поддержки операторов. Например, в поддержке МТС сообщали, что в связи с возвращением опции бесплатной раздачи интернета лимит на одного пользователя в месяц сократился с 200 Гб до 30 Гб, после чего оператор вводит ограничение скорости. Служба поддержки «Вымпелкома» (бренд «Билайн») указывала на лимит в 20 Гб при раздаче интернета, а «Т2 РТК холдинг» при слишком активном использовании безлимитным интернетом присылает пользователям смс, где сообщает об ограничении скорости. Служба поддержки оператора уточняет, что «Т2 РТК холдинг» сохранил безлимитные тарифы по объему включенного интернета, но изменил объем пакета, предоставляемого на высокой скорости.
По словам представителя «Вымпелкома», компания исполнила предупреждение ФАС об отмене платной раздачи интернета с устройств, а ограничения раздачи на максимальной скорости на безлимитных архивных тарифных планах входили в отчет об исполнении требований антимонопольной службы. Представитель «Мегафона» заявил, что ограничений скорости и объема интернет-трафика при раздаче с устройства у оператора нет и абонент может бесплатно раздавать весь доступный ему пакет интернета. В «Т2 РТК холдинге» агентству также заявили об исполнении предписания ФАС об отмене платы за раздачу интернета, при этом на сайте оператора указано, что в случае значительной нагрузки абонента на сеть «скорость мобильного интернета не может быть гарантирована».
По словам источника РБК в одном из операторов, люди стали активнее использовать мобильные сети в качестве источника интернета для больших экранов после замедления YouTube. Согласно закону «о суверенном Рунете», власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам, но в случае с YouTube заявлений со стороны руководства страны о том, что проблема связана с блокировкой или замедлением, не было. При этом глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прогнозировал снижение скорости загрузки YouTube на стационарных компьютерах на 70%. По его словам, это «вынужденный шаг, направленный против администрации видеохостинга, нарушающего российское законодательство».
МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 РТК холдинг» ввели плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств в начале 2023 г. В сентябре того же года ФАС предписала операторам отменить взимание платы за эту опцию: служба установила, что в действиях компаний содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В июле в России началось замедление YouTube. О масштабных проблемах в работе видеохостинга начали говорить 12 июля, после предупреждения «Ростелекома». 25 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что скорость загрузки YouTube снизилась до 40%, что связано с бездействием со стороны компании. «Деградация YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», – говорил депутат.