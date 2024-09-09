В ФАС сообщили о жалобах на ограничение скорости при раздаче интернета

Жалобы на условия раздачи интернета со смартфона у различных операторов начали появляться на разных ресурсах с весны 2024 г., отмечает РБК. Под комментариями о проблемах с раздачей также публикуются комментарии представителей служб поддержки операторов. Например, в поддержке МТС сообщали, что в связи с возвращением опции бесплатной раздачи интернета лимит на одного пользователя в месяц сократился с 200 Гб до 30 Гб, после чего оператор вводит ограничение скорости. Служба поддержки «Вымпелкома» (бренд «Билайн») указывала на лимит в 20 Гб при раздаче интернета, а «Т2 РТК холдинг» при слишком активном использовании безлимитным интернетом присылает пользователям смс, где сообщает об ограничении скорости. Служба поддержки оператора уточняет, что «Т2 РТК холдинг» сохранил безлимитные тарифы по объему включенного интернета, но изменил объем пакета, предоставляемого на высокой скорости.