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Власти работают над системой подтверждения навыков айтишников через «Госуслуги»

Ведомости

В России может появиться система подтверждения компетенций IT-специалистов с дальнейшей возможностью ее интеграции с «Госуслугами». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке и в крупной IT-компании.

Минцифры разрабатывает подходы к этой системе совместно с бизнесом и получило соответствующее предложение только от рекрутинговой платформы HeadHunter. Как уточнили в представительстве ведомства, министерство готово рассмотреть и другие варианты тестирования и открыто к выбору партнеров.

Издание отмечает, что похожую инициативу Минцифры обсуждало с HeadHunter в октябре 2023 г. Тогда речь шла о создании площадки по сбору данных о состоянии рынка труда в IT-секторе и системы подтверждения их навыков.

«С тех пор на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки специалистов, указанные в резюме: по различным языкам программирования, специализированному софту, английскому языку. В компании уточнили, что соответствующие тесты прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 000 – успешно», – говорится в материале.

Одновременно с этим в России работают над другой системой подтверждения компетенций IT-специалистов – путем сертификации, по аналогии с вендорскими системами ушедших из России компаний. Такую модель разрабатывает Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

О создании системы квалификации IТ-разработчиков писали «Ведомости» со ссылкой на источники в июле этого года. Идея создать систему подтверждения квалификации IТ-специалистов была также предложена HeadHunter. Система, которая позволит проверять умение работать с российскими операционными системами и базами данных, по задумке HH будет представлять собой единую базу дополнительных технических компетенций IT-специалистов наряду с основным дипломом. 

Механизм подтверждения могут предусмотреть в национальном проекте «Экономика данных». 18 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что правительство планирует создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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