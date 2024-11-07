Власти работают над системой подтверждения навыков айтишников через «Госуслуги»

О создании системы квалификации IТ-разработчиков писали «Ведомости» со ссылкой на источники в июле этого года. Идея создать систему подтверждения квалификации IТ-специалистов была также предложена HeadHunter. Система, которая позволит проверять умение работать с российскими операционными системами и базами данных, по задумке HH будет представлять собой единую базу дополнительных технических компетенций IT-специалистов наряду с основным дипломом.