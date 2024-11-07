Власти работают над системой подтверждения навыков айтишников через «Госуслуги»
В России может появиться система подтверждения компетенций IT-специалистов с дальнейшей возможностью ее интеграции с «Госуслугами». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке и в крупной IT-компании.
Минцифры разрабатывает подходы к этой системе совместно с бизнесом и получило соответствующее предложение только от рекрутинговой платформы HeadHunter. Как уточнили в представительстве ведомства, министерство готово рассмотреть и другие варианты тестирования и открыто к выбору партнеров.
Издание отмечает, что похожую инициативу Минцифры обсуждало с HeadHunter в октябре 2023 г. Тогда речь шла о создании площадки по сбору данных о состоянии рынка труда в IT-секторе и системы подтверждения их навыков.
«С тех пор на сервисе появилась возможность подтверждать некоторые навыки специалистов, указанные в резюме: по различным языкам программирования, специализированному софту, английскому языку. В компании уточнили, что соответствующие тесты прошли 2,4 млн пользователей, из них 680 000 – успешно», – говорится в материале.
Одновременно с этим в России работают над другой системой подтверждения компетенций IT-специалистов – путем сертификации, по аналогии с вендорскими системами ушедших из России компаний. Такую модель разрабатывает Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
О создании системы квалификации IТ-разработчиков писали «Ведомости» со ссылкой на источники в июле этого года. Идея создать систему подтверждения квалификации IТ-специалистов была также предложена HeadHunter. Система, которая позволит проверять умение работать с российскими операционными системами и базами данных, по задумке HH будет представлять собой единую базу дополнительных технических компетенций IT-специалистов наряду с основным дипломом.
Механизм подтверждения могут предусмотреть в национальном проекте «Экономика данных». 18 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что правительство планирует создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения (ПО).