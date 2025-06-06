Гендиректором структуры «Роскосмоса» ВНИИЭМ стал Павел Филиппов

После этого последовала серия кадровых изменений. 25 февраля «Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей генерального директора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. А гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший до этого в организации должность заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам.