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Гендиректором структуры «Роскосмоса» ВНИИЭМ стал Павел Филиппов

Ведомости

Генеральным директором корпорации ВНИИЭМ (входит в структуру «Роскосмоса») назначен Павел Филиппов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Известно, что до этого назначения Филиппов занимал должность первого заместителя генерального директора компании «Технопром». Предыдущий руководитель ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин перешел на должность советника генерального директора организации.

Это назначение стало частью масштабных кадровых перестановок в российской космической отрасли. Так, 23 мая было объявлено о назначении Игоря Мальцева генеральным директором ракетно-космической корпорации «Энергия».

6 февраля произошло ключевое изменение в руководстве отрасли: генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов был отправлен в отставку. Его место занял Дмитрий Баканов, который ранее курировал спутниковую систему «Гонец» и вопросы цифровизации в Министерстве транспорта РФ.

После этого последовала серия кадровых изменений. 25 февраля «Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей генерального директора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. А гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший до этого в организации должность заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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