Гендиректором структуры «Роскосмоса» ВНИИЭМ стал Павел Филиппов
Генеральным директором корпорации ВНИИЭМ (входит в структуру «Роскосмоса») назначен Павел Филиппов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Известно, что до этого назначения Филиппов занимал должность первого заместителя генерального директора компании «Технопром». Предыдущий руководитель ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин перешел на должность советника генерального директора организации.
Это назначение стало частью масштабных кадровых перестановок в российской космической отрасли. Так, 23 мая было объявлено о назначении Игоря Мальцева генеральным директором ракетно-космической корпорации «Энергия».
6 февраля произошло ключевое изменение в руководстве отрасли: генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов был отправлен в отставку. Его место занял Дмитрий Баканов, который ранее курировал спутниковую систему «Гонец» и вопросы цифровизации в Министерстве транспорта РФ.
После этого последовала серия кадровых изменений. 25 февраля «Роскосмос» объявил об уходе двух заместителей генерального директора – Ольги Вилковой и Арсения Брыкина. А гендиректором НПО «Техномаш» был назначен Павел Полещенков, занимавший до этого в организации должность заместителя по операционной эффективности, экономике и финансам.