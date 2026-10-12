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Первый энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш вышел на минимальную мощность

Ксения Наумчик
Никита Грейдин / АСЭ / Канал газеты «Страна Росатом»
Никита Грейдин / АСЭ / Канал газеты «Страна Росатом»

Реактор первого энергоблока строящейся АЭС «Руппур» в Бангладеш выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Об этом сообщили в «Стране Росатом».

Выход на МКУ означает, что в активной зоне реактора ВВЭР-1200 началась самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. Этот этап предшествует испытаниям реакторной установки на различных уровнях мощности, энергетическому пуску и подключению блока к национальной энергосистеме.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал достижение важной вехой в реализации проекта и отметил вклад всей команды. По его словам, подключение первого энергоблока к энергосистеме Бангладеш планируется до конца ноября.

28 апреля глава «Росатома» сообщал, что строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш завершат в 2027 г. 28 апреля на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор. Сборку реактора на первом энергоблоке завершили осенью 2024 г.

АЭС «Руппур» – первая атомная электростанция Бангладеш. Она строится по российскому проекту в 160 км от столицы Дакки и включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Их суммарная мощность составит 2400 МВт. «Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд.

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