Первый энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш вышел на минимальную мощность
Выход на МКУ означает, что в активной зоне реактора ВВЭР-1200 началась самоподдерживающаяся управляемая цепная ядерная реакция. Этот этап предшествует испытаниям реакторной установки на различных уровнях мощности, энергетическому пуску и подключению блока к национальной энергосистеме.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал достижение важной вехой в реализации проекта и отметил вклад всей команды. По его словам, подключение первого энергоблока к энергосистеме Бангладеш планируется до конца ноября.
АЭС «Руппур» – первая атомная электростанция Бангладеш. Она строится по российскому проекту в 160 км от столицы Дакки и включает два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Их суммарная мощность составит 2400 МВт. «Росатом» приступил к строительству АЭС «Руппур» в 2018 г. после заключения генерального контракта с властями республики. Стоимость проекта оценивается в $13 млрд.