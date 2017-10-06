Renault собралась удвоить продажи в России

Renault сообщила в пятницу, что собирается вывести до 2022 г. на российский рынок четыре новинки Е. Разумный / Ведомости

По прогнозу группы Renault, к 2022 г. российский автомобильный рынок вырастет в 1,8 раза к уровню 2016 г. до 2,5 млн шт. Продажи автомобилей Lada, лидирующих на рынке, удвоятся до более чем 500 000 шт., марка займет 20%-ную долю (рост на 1,3 п. п.). Продажи Renault вырастут более чем вдвое до минимум 250 000 машин, марка увеличит долю на рынке на 1,8 п. п. до 10%.

Эти данные привел 6 октября операционный директор региона Евразия Дени Левот во время презентации шестилетнего стратегического плана группы Renault - Drive the Future. Новый глобальный план представлял президент и гендиректор Renault Карлос Гон.

Группа и сейчас растет лучше рынка, увеличивая долю. По итогам восьми месяцев 2017 г. продажи легковых автомобилей и LCV в России выросли на 9,6%, продажи Renault - на 18%, Lada - на 15,5%, гласят даннные АЕБ.

Повод для оптимизма

В 2013-2016 гг. автомобильный рынок в России сокращался и вернулся к росту только в этом году. Прогноз Renault на фоне мнения аналитиков выглядит оптимистичным. По оценке PwC, в 2021 г. рынок будет на уровне 1,88 млн шт. А эксперты Frost & Sullivan считают, что даже в 2023 г. рынок не превысит 1,6 млн шт. Проектом новой стратегии развития автопрома тоже предусмотрен более скромный рост рынка легковых машин - до 2,2 млн шт. к 2025 г.

«Могут быть квартальные или даже годовые снижения продаж, но в целом у меня нет сомнений, что тренд – повышательный. Россия обречена на многолетний рост – просто исходя из [низкого] уровня автомобилизации», - говорил Гон в 2013 г. в интервью «Ведомостям». С тех пор ситуация не изменилась: сейчас, по данным группы Renault, в России на 1000 человек приходится 288 автомобилей, а среднее значение по Европе - 498. По мнению Гона, уровень автомобилизации в России должен в перспективе сравняться с европейским показателем.

Абсолютное большинство продаваемых в России машин - локального производства (86%), приводит данные компания. У группы Renault есть собственный завод в Москве, где выпускаются кроссоверы Renault Duster, Nissan Terrano (по контрактной схеме). Французский автоконцерн с конца 2016 г. контролирует группу «АвтоВАЗ». В нее входят заводы в Тольятти и Ижевске, выпускающие преимущественно автомобили под маркой Lada, а также по контрактной схеме - модели Renault, Nissan, Datsun, узлы и компоненты к ним. Renault вместе с другим акционером «АвтоВАЗа» - «Ростехом» - участвует в программе рекапитализации убыточного российского производителя.

Группа Renault, специализирующаяся на производстве массовых моделей и усиливающая сегмент кроссоверов, связывает перспективы роста также с тем, что в России 52% новых автомобилей продается по цене менее 10 000 евро, а 40% рынка занимают кроссоверы и внедорожники. Renault сообщила в пятницу, что собирается вывести до 2022 г. на российский рынок четыре новинки. Их названия представитель марки не раскрыл. «АвтоВАЗ» тоже расширяет модельный ряд. Например, семейство автомобилей Vesta, которое пока представлено седаном (вторая по популярности модель Lada в России), расширяется за счет универсала и его cross-верси. Как ожидается, эти новинки появятся на рынке в конце октября, говорит топ-менеджер дилерской компании «АвтоВАЗа».