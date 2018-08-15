Авто / Автомобильная промышленность

«АвтоВАЗ» даст в долг группе Renault до 10 млрд рублей

До сих пор «АвтоВАЗ» брал кредиты у акционеров
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«АвтоВАЗ» сообщил, что предоставит компании Renault Finance (100%-ная «дочка» Renault) возобновляемый заем на сумму до 10 млрд руб. сроком до марта 2023 г. Договор заключен 15 августа. Условия и цели займа не раскрываются.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике