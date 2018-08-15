«АвтоВАЗ» даст в долг группе Renault до 10 млрд рублей
До сих пор «АвтоВАЗ» брал кредиты у акционеров
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Renault тоже помогала «АвтоВАЗу»: с 2012 г. выделила 126 млн евро на модернизацию производства, прежде всего линии B0 в Тольятти
Андрей Махонин / Ведомости
«АвтоВАЗ» сообщил, что предоставит компании Renault Finance (100%-ная «дочка» Renault) возобновляемый заем на сумму до 10 млрд руб. сроком до марта 2023 г. Договор заключен 15 августа. Условия и цели займа не раскрываются.
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