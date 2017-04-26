Tesla включает в машинах функцию автоматического торможения после критики Consumer Reports

Tesla восстановит функцию автоматического торможения у недавно выпущенных электромобилей после снижения их рейтингов журналом Consumer Reports, передает Bloomberg. В кроссоверах Model X и седанах Model S, произведенных за последние полгода, при наличии необходимых датчиков и оборудования не были активированы автоматические системы аварийного торможения, замедляющие или останавливающие машины для предотвращения столкновений. Consumer Reports сообщил, что снизил обеим моделям оценки на два очка из-за невыполненного обещания компании оснастить машины системой экстренного торможения к концу 2016 г.

Оценки Consumer Reports машин Tesla несколько раз менялись от восторженных до разочарованных, напоминает Bloomberg. Так, издание назвало Model S лучшим автомобилем 2014 г., заявив, что его потребительские качества вынудили экспертов пересмотреть методику оценки машин. Но в конце 2015 г. журнал отозвал свои рекомендации из-за сообщений владельцев о проблемах с надежностью машин. Инвесторы серьезно относятся к оценкам Consumer Reports, поскольку журнал заслужил высокое доверие потребителей, покупая машины для тестирования у дилеров и отказавшись от рекламы автопроизводителей. Акции Tesla росли после похвалы Consumer Reports и падали после критики. Утром в среду акции компании снизились на торгах в Нью-Йорке на 0,8% до $311,29, компания оценивалась примерно в $51,1 млрд.

Tesla сообщила во вторник, что выпускает обновление программного обеспечения, активирующее систему экстренного торможения. Из-за потери очков Tesla Model S получила оценку 85 (из 100 возможных) и стала третьим люксовым автомобилем в рейтинге Consumer Reports после седанов Lexus LS и BMW 7 series. Журнал выставил Model X оценку 56, из-за чего кроссовер оказался в нижней части рейтинга люксовых среднеразмерных SUV. Consumer Reports заявила, что проведет повторную оценку после активации функции автоматического торможения.

Системы автоматического экстренного торможения, работающие до скорости 55 миль/ч (88,5 км/ч), в этом году являются стандартными для 19% автомобилей американского рынка, согласно данным Consumer Reports. В 2016 г. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) и крупнейшие автопроизводители подписали соглашение, по которому к 2022 г. система станет стандартной для транспортных средств рынка США. В прошлом году IIHS выпустила исследование, по которому системы экстренного торможения примерно на 40% сокращают количество столкновений с впереди идущим транспортным средством.