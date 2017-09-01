Петербуржцы в этом году экономили на канцелярии для школьников
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Общий спрос на канцтовары в 2017 г. в магазинах компании Auchan в России в Петербурге снизился по сравнению с 2016 г.: клиенты все больше экономят и внимательно относятся к тратам — спрос на товары экономичного сегмента прогрессирует, а спрос на более дорогие канцтовары немного снижается, говорит директор по коммуникациям и КСО «Ашан Россия» Мария Курносова.
Клиенты со средним уровнем дохода тратили на школьные товары меньше по сравнению с прошлым годом: средний объем трат клиентов «ВТБ 24» в магазинах офисных, школьных и канцелярских товаров в целом по России в июне — июле этого года составил 642 руб. против 910 руб. за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют данные исследования ВТБ, опубликованного на официальной странице банка в Facebook.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}