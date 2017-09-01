Торговля и услуги

Петербуржцы в этом году экономили на канцелярии для школьников

Продажи товаров для учебы через интернет растут

Общий спрос на канцтовары в 2017 г. в магазинах компании Auchan в России в Петербурге снизился по сравнению с 2016 г.: клиенты все больше экономят и внимательно относятся к тратам — спрос на товары экономичного сегмента прогрессирует, а спрос на более дорогие канцтовары немного снижается, говорит директор по коммуникациям и КСО «Ашан Россия» Мария Курносова.

Клиенты со средним уровнем дохода тратили на школьные товары меньше по сравнению с прошлым годом: средний объем трат клиентов «ВТБ 24» в магазинах офисных, школьных и канцелярских товаров в целом по России в июне — июле этого года составил 642 руб. против 910 руб. за аналогичный период 2016 г., свидетельствуют данные исследования ВТБ, опубликованного на официальной странице банка в Facebook.

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