Обвал котировок «Магнита» вызвал маржин-коллы

Цена акций упала ниже психологической отметки в 9000 рублей за штуку

Одновременно компания понизила ожидания от продаж за год. Теперь компания ждет роста оборота на 8-10% - против 9-11% ранее А. Махонин / Ведомости

Обвал котировок «Магнита» ниже 9000 руб. за акцию на Московской бирже вызвал маржин-коллы у игроков фондового рынка, говорится в комментарии начальника торговых операций на российском рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Григоря Ващенко, поступившем в «Ведомости». Падение котировок усилилось из-за снижения ниже психологически важных уровней, отмечает аналитик.

На 17.36 мск акция «Магнита» на Московской бирже стоит 8232 руб. (-11,74%).

«Объем дневного репо в бумаге 100 000 –200 000 штук, что превышает дневной оборот на основном рынке. Ставка стандартного дисконта по репо по акциям "Магнита" равняется 10%, инвесторы стараются закрыть маржинальные позиции сегодня, чтобы не усугубить свои проблемы завтра», - отмечает аналитик.

На Лондонской фондовой бирже расписки на акции «Магнита» падают в цене на 17% до $31,48 за бумагу на 17.39 мск. Причина негативного настроя трейдеров - слабые финансовые результаты «Магнита» за III квартал 2017 г. и последовавшее снижение прогноза продаж за год.

Чистая прибыль упала на 53,3% за квартал - до 6,9 млрд руб. Чистая прибыль оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков, составленного «Интерфаксом», - 12,9 млрд руб. Выручка сети выросла за III квартал на 6,5% до 286 млрд руб. Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», прогнозировали выручку в III квартале на уровне 292,5 млрд руб.

Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты, - редизайн магазинов, запуск комплекса по выращиванию грибов и рост числа открытий магазинов, уточнил финдиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан. В III квартале было закрыто рекордное число магазинов для обновления внешнего вида, уточнил он на телеконференции.

Одновременно компания понизила ожидания от продаж за год. Теперь компания ждет роста оборота на 8-10% - против 9-11% ранее.

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