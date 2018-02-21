Новым арбитром между Потаниным и Дерипаской может стать Валентин Юмашев

К нему перейдут полномочия нынешнего модератора Абрамовича, если тот продаст долю в «Норникеле»

Новым арбитром между Потаниным и Дерипаской может стать Юмашев Владимир Жабриков / ТАСС

Валентин Юмашев, бывший руководителем администрации президента при Борисе Ельцине, может стать новым миротворцем в споре крупнейших владельцев «Норникеля» – гендиректора компании Владимира Потанина (30,4%) и Олега Дерипаски (UC Rusal которого владеет 27,8%). Об этом говорится в материалах компании Потанина Whiteleave Holdings, представленных в Высокий суд Лондона, пишет Bloomberg.

В Высоком суде Лондона UC Rusal требует запретить компании Романа Абрамовича и Александра Абрамова – Crispian Investments продавать принадлежащие ей 4% акций «Норникеля» компании Потанина.

Юмашев действительно может стать миротворцем вместо Абрамовича. Это предусмотрено соглашением акционеров «Норникеля», говорят два источника, близких к разным акционерам компании. Это произойдет в том случае, если доля структур Абрамовича в «Норникеле» опускается ниже 1%, уточняют они. На конец 2016 г., по данным «Норникеля», доля Crispian в компании была 4,2%, а все структуры Абрамовича и Абрамова владели 6,3% акций. Изменилась ли их доля с тех пор, неясно.

UC Rusal 6 февраля получил от Crispian уведомление, что Bonico Holdings Co Ltd. Потанина предложила ей продать 4% акций «Норникеля» за $1,47 млрд. Эта сумма предполагает 11%-ную премию к закрытию торгов 15 февраля. По условиям акционерного соглашения Crispian, в свою очередь, предложила крупнейшим акционерам «Норникеля» – UC Rusal и Whiteleave Holdings Limited право выкупить бумаги на тех же условиях, что предложены Bonico.

Whiteleave предложение Crispian приняла, пишет UC Rusal. Поэтому та для защиты своих интересов тоже решила принять это предложение. Правда, усомнившись в его соответствии акционерному соглашению. UC Rusal считает, что Bonico искусственно завысила цену акций, объясняют два источника, близких к разным акционерам «Норникеля». 12 февраля UC Rusal инициировала разбирательство в Высоком суде Лондона.

При этом сделка между Whiteleave и Crispian предусматривает выплату процентов компанией Потанина компании Абрамовича и Абрамова. Их начисление начинается с момента принятия оферты до закрытия сделки, ставка – 3-месячный Libor плюс 5%.

Whiteleave оценивает свои убытки, если сделка не будет закрыта, в $100 млн, пишет Bloomberg. Whiteleave требовала от UC Rusal обеспечение на $500 млн, чтобы покрыть возможные убытки от срыва сделки. Источник, близкий к одному из участников спора, говорит, что суд не удовлетворил это ходатайство. Но «Норникель» сообщал: UC Rusal — в случае срыва сделки — должен будет возместить убыток. Сумма не раскрывалась.