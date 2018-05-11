«Лукойл» пересмотрел контракт с Ираком

«Западная Курна – 2» – одно из крупнейших в мире месторождений нефти, оно расположено на юге Ирака, в 65 км северо-западнее портового города Басра НК Лукойл

«Лукойл» и нефтяная компания Басры (Ирак) подписали план разработки месторождения «Западная Курна – 2», предусматривающий добычу нефти на уровне 800 000 баррелей в сутки, сообщила российская компания. Документ предполагает достижение уровня 480 000 баррелей в сутки в 2020 г. и 800 000 баррелей в сутки в 2025 г.

Изначально пик добычи на месторождении «Западная Курна – 2» предполагал уровень добычи в 1,8 млн баррелей в сутки, затем был снижен до 1,2 млн баррелей в сутки.

«Западная Курна – 2» – одно из крупнейших в мире месторождений нефти (запасы – 1,8 млрд т), оно расположено на юге Ирака, в 65 км северо-западнее портового города Басра. Месторождение было открыто в 1973 г. Тендер на его разработку консорциум норвежской Statoil и «Лукойла» выиграл в конце 2009 г., в 2010 г. он подписал контракт на разработку и добычу. В 2012 г. Statoil вышла из проекта. Сейчас 75% в проекте принадлежит консорциуму Южной нефтяной компании Ирака и «Лукойла», а 25% – Северной нефтяной компании Ирака. Это сервисный 25-летний контракт. По контракту после начала добычи компании сначала возмещают свои затраты за счет получаемой «компенсационной» нефти, а затем начинают получать прибыль за каждый добытый баррель: «Лукойл» – $1,15.

Из-за падения цен на нефть в 2014 г. правительству Ирака стал невыгоден этот контракт: чем меньше цена, тем больше нужно платить компаниям нефтью или деньгами. В итоге Ирак попросил работающие в стране компании не увеличивать производство.

В Ираке у «Лукойла» есть еще один проект - «Блок 10». Блок находится на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от Басры, недалеко от крупнейших в Ираке нефтяных месторождений Румейла и Западная Курна. «Лукойл» в нем оператор (60%), его партнер - японская Inpex Corporation (40%). Компании пока ведут геологоразведку. Пробуренная в 2017 г. скважина дала приток ‎малосернистой нефти дебитом более 1000 куб. м в сутки. «Тем самым подтвержден прогноз геологов о наличии на территории Блока 10 крупного месторождения углеводородного сырья», – говорится на сайте «Лукойла». Компания рассчитывает, что ставка компенсации по этому контракту будет значительно выше, чем по проекту «Западная Курна – 2», говорил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.