Статья опубликована в № 4632 от 16.08.2018 под заголовком: Еда пойдет в Китай онлайн
Один из крупнейших китайских инвесторов вложился в российскую площадку по торговле сельхозпродукцией
До конца года она выйдет и на китайский рынок
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Китайский рынок – мечта любых производителей продовольствия
Александр Блотницкий / PhotoXPress
Инвестиция Fosun в торговую онлайн-площадку может открыть российскому продовольствию путь на огромный китайский рынок
Fosun International в мае 2018 г. купила 20% российской агроплатформы Prod.Center, сообщили «Ведомостям» представитель инвесткомпании AltaIR Capital Игоря Рябенького (фонды под ее управлением – портфельные инвесторы Prod.Center) и подтвердил управляющий директор российской «дочки» Fosun – Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко.
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