Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4632 от 16.08.2018 под заголовком: Еда пойдет в Китай онлайн

Один из крупнейших китайских инвесторов вложился в российскую площадку по торговле сельхозпродукцией

До конца года она выйдет и на китайский рынок
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Инвестиция Fosun в торговую онлайн-площадку может открыть российскому продовольствию путь на огромный китайский рынок

Fosun International в мае 2018 г. купила 20% российской агроплатформы Prod.Center, сообщили «Ведомостям» представитель инвесткомпании AltaIR Capital Игоря Рябенького (фонды под ее управлением – портфельные инвесторы Prod.Center) и подтвердил управляющий директор российской «дочки» Fosun – Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике