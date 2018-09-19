Reuters узнало о новых требованиях «Сургутнефтегаза» к партнерам из-за санкций

"Сургутнефтегаз" настаивает на валютной оговорке в контрактах для возможности заменить в сделках доллар на евро SMARTMONEY

Четвертая по добыче нефти российская компания «Сургутнефтегаз» требует от покупателей срочно согласовывать дополнения в контракты в связи с угрозой санкций. Об этом сообщили Reuters пять трейдеров в компаниях, регулярно закупающих у «Сургутнефтегаза» нефть и нефтепродукты. По словам источников агентства, «Сургутнефтегаз» настоятельно просит покупателей в кратчайшие сроки подписать бумаги, позволяющие при необходимости перейти в расчетах с долларов на евро. В сообщении для покупателей компания ссылается на «возможные проблемы с платежами в долларах США в декабре», указывает Reuters.

«Прислали дополнение к контракту с опцией оплаты в евро в опционе продавца, просят срочно подписать. То же самое по продуктам», – сказал агентству крупный покупатель «Сургутнефтегаза». В компании Reuters отказались «комментировать коммерческие вопросы». Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, попавший в апреле 2018 г. в санкционый список США, также воздержался от комментариев.

Валютная оговорка вводится компанией в преддверии ожидаемого объявления новых санкций США в ноябре. Очередные санкции могут усилить ограничения на операции в долларах для российских компаний.

Как рассказали трейдеры, «Сургутнефтегаз» начал обсуждать добавление в договоры валютной оговорки еще летом, но теперь делает это с большей настойчивостью. По их данным, компания проинформировала партнеров, что не будет учитывать ценовые заявки в тендерах до получения опции оплаты в евро. « Сургут» занял жесткую позицию: либо подписывайте, либо не участвуйте. Может и на результатах тендеров сказаться, поскольку участников будет меньше», – говорит трейдер в европейской компании.

«Сургутнефтегаз» уже начал реализацию на спотовых тендерах ноябрьских партий нефти ESPO Blend и в ближайшее время приступит к продаже нефти Urals с отгрузкой в октябре. Компания продает на спотовом рынке порядка 2 млн т нефти в месяц, включая Urals и дальневосточную ESPO Blend, что составляет порядка 75% от экспорта компании. Собеседники агентства отмечают, что с каждым допущенным к торгам покупателем «Сургутнефтегаз» подписывает рамочное соглашение на год. В дополнение к контракту оговариваются условия оплаты и поставки – именно в этот документ компания просит внести изменения. Оно будет действовать и для нового контракта на 2019 г., рассказывают собеседники агентства.

По данным Reuters, покупатели нефти «Сургутнефтегаза» не видят глобальных проблем при переходе на платежи в евро, но большинство из них смущает, что выбор валюты остается в опционе продавца. «Если это в их опционе, то мы не знаем, в какой валюте будем работать, – говорит источник в отрасли. – Нужны дополнительные согласования с банком, документы, а они просят прямо сейчас подписать документ в их формате». Из-за опасений новых санкций банки и партнеры «Сургутнефтегаза» предлагают российским нефтяным компаниям предусмотреть в контрактах оговорки, снимающие ответственность за неоплату поставленной продукции в случае запретов на платежи со стороны США и Евросоюза. Но российские компании пока что не идут им навстречу в этом вопросе, утверждают трейдеры.

Источник Reuters в «Газпром нефти» сообщил, что в большинстве контрактов компании уже содержится пункт о возможных платежах в иных по отношению к доллару валютах. Второй источник также говорит, что контракты на поставку в 2019 г. предусматривают опцию расчета не в долларах. Четыре источника в отрасли рассказали, что некоторые другие нефтяные компании также имеют пункт в своих контрактах, позволяющий проводить недолларовые платежи при определенных обстоятельствах.

«Сургутнефтегаз» – самая богатая компания России. Ее ликвидные активы (краткосрочные и долгосрочные депозиты, а также сумма средств на счетах) составляли на конец июня 2018 г. 2,9 трлн руб., это на 12,5% больше, чем в конце 2017 г. Большая часть средств хранится в Сбербанке, также открыты счета в ВТБ, Газпромбанке и российском отделении UniCredit SpA, сообщал в апреле Bloomberg. Деньги размещены в основном на валютных депозитах в банках. При этом «Сургутнефтегаз» является одной из самых закрытых и консервативных в бизнесе компаний. Основные регионы работы компании – Сибирь, Тимано-Печора. «Сургутнефтегаз» долго занимал третье место по добыче нефти в России после «Роснефти» и «Лукойла», но в 2017 г. уступил «Газпром нефти» (61,8 млн т), опустившись на четвертое. Сейчас на долю «Сургутнефтегаза» приходится более 11% добычи в стране, около 7% российской нефтепереработки.