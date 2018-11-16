Москва потратит более 740 млн рублей на развитие велопроката

Это рекордные расходы на cеть велостанций. Она будет расти с удвоенной скоростью

Москва потратит 743,1 млн руб. на обеспечение населения общественным прокатом велотранспорта Павел Головкин / ТАСС

Москва потратит 743,1 млн руб. на обеспечение населения общественным прокатом велотранспорта, указано в проекте бюджета Москвы, опубликованном на сайте мэрии. Эти деньги будут потрачены в 2019–2021 гг. по подпрограмме «Развитие новых видов транспорта».

Город закладывает потенциальный объем финансирования на каждые 3 года и платит по факту оказания услуг, а именно по числу станций и велосипедов, пояснил «Ведомостям» представитель департамента транспорта Москвы. То есть сам город не закупает велосипеды и станции, а создает инфраструктуру, пояснил он.

В Москве система городского велопроката «Велобайк» начала работать в 2013 г. Она была запущена мэрией совместно с Банком Москвы (позднее ВТБ). Тогда насчитывалось 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Сегодня в городском проекте — 430 станций проката, 4120 велосипедов, протяженность велодорожек и велополос составляет 773 км. Партнер у Москвы в этом виде транспорта по-прежнему ВТБ. Так как стоимость оборудования и затраты на обслуживание станционного велопроката высокие, то подобные проекты возможны только с городской поддержкой, поясняет представитель департамента транспорта.

Действующей городской программой развития велопроката предусмотрено, что в 2017–2019 гг. на эти цели суммарно будет потрачено 634 млн руб., что почти на 200 млн больше, чем в предыдущие три года. Рост расходов был связан с тем, что в 2014–2016 гг. число велостанций и велосипедов выросло почти на 45%, уточняет представитель департамента транспорта. На следующие три года планы также амбициозные, что и является причиной роста затрат: планируется ежегодно открывать по 100 новых велостанций и запускать в прокат по 1000 велосипедов. Это позволит почти удвоить число станций и велосипедов к 2022 г.

В этом сезоне городской велопрокат побил рекорд прошлого года. Городские велосипеды арендовали более 4 млн раз с конца апреля, против 2,4 млн за весь 2017 г., сообщал руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. В этом году велопрокатом воспользовались 340 000 человек, что в 1,8 раза больше, чем в 2017 г., сообщал ВТБ. В среднем каждый пользователь этой городской услуги проехал за сезон свыше 32 км. Ежедневно совершалось 23 000 поездок, что в два раза больше, чем в прошлом году.

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