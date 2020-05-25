Агрохолдинг АФК «Системы» стал самым активным покупателем земель за год

Агрохолдинг АФК «Системы» стал самым активным покупателем земель за годВ последние годы растениеводство – привлекательный бизнес
Консалтинговая компания BEFL составила рейтинг крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России по состоянию на май 2020 г.
Крупнейшим латифундистом остается «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линников – его земельный банк превысил 1 млн га. На 2-м месте, как и год назад, Игорь Худокормов с группами «Продимекс» и «Агрокультура»: их суммарный земельный банк на прежнем уровне – 865 000 га.
В 2019 г. на 3-м месте среди крупнейших латифундистов была «Русагро» Вадима Мошковича, но ее земельный банк за год сократился на 7000 га до 643 000 га, и потому группа переместилась на 4-е место. А на 3-е место переместился Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который контролируют члены семьи экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Ткачев возглавлял Минсельхоз с апреля 2015 г. по середину мая 2018 г.
Агрокомплекс прибавил за год 4000 га – до 653 000 га. Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина подтвердил цифры BEFL, сказав, что компания готова и дальше рассматривать предложения о покупке земель.
В последние несколько лет именно Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был наиболее активным покупателем земель на юге России. В 2015 г. он приобрел земли крупного агрохолдинга Valinor – около 170 000 га. В 2016 г. он купил рисовые поля обанкротившегося холдинга «Разгуляй», затем крупный краснодарский агрохолдинг Parus Agro Group у бывшего президента холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционера Qiwi Андрея Муравьева. Под контролем Parus Agro почти 100 000 га пашни в Краснодарском и Ставропольском крае, Адыгее.
Но за последний год самым активным покупателем земель стал агрохолдинг «Степь», который входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Он прибавил 141 000 га.
У агрохолдинга Евтушенкова было несколько сделок. В марте 2020 г. он приобрел сельхозпредприятие «Родная земля» (ранее принадлежало компании «Краснодарзернопродукт-экспо») и арендовал земли у «Зерно Дон», оба в Ростовской области, рассказывал ранее гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко. Кроме того, «Степь» приобрела три сельхозпредприятия в Ставропольском крае с общим земельным банком 28 000 га.
Теперь земельный банк компаний «Системы» достиг 560 000 га (с учетом земель «Степи» и совместного предприятия RZ Agro, которым корпорация владеет на паритетных началах с членами семьи Луи-Дрейфус), по собственным данным. Это позволило подняться с 9-го на 6-е место рейтинга BEFL. «Мы нацелены на дальнейшее увеличение земельного банка и более высокие позиции в рейтинге крупнейших землевладельцев, но приоритетами являются качество земельного банка и операционная эффективность», – заявил «Ведомостям» Недужко.
На 5-м месте рейтинга землевладельцев крупнейший производитель сырого молока «Эконива» Штефана Дюрра. Она, по данным BEFL, прибавила 95 000 га и достигла земельного банка в 599 000 га. Представитель агрохолдинга цифру подтвердил. В 2019 г. «Эконива» купила несколько хозяйств. Дюрр называл продажу зерновых привлекательным бизнесом – примерно четверть угодий используется под растениеводство.
В последние годы растениеводство было популярным направлением, шла активная консолидация рынка и скупка земель, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов.
За последние семь лет число компаний с земельным банком свыше 100 000 га увеличилось в 2 раза, отмечает BEFL. Активность во многом связана со скупкой хозяйств под сахарную свеклу, рассуждает Сизов. Однако в последние год-два низкие цены на сахар обрушили рентабельность бизнеса, и некоторые, вероятно, будут продавать земли.
В целом же интерес инвесторов к земле может снизиться из-за прогнозируемых невысоких цен на сельскохозяйственные культуры в мире и все более активное вмешательство властей в регулирование этого рынка, считает Сизов. В 2020 г., например, введен запрет на экспорт сои и подсолнечника и ограничен квотой экспорт зерна.