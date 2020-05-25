Агрохолдинг АФК «Системы» стал самым активным покупателем земель за год

В последние несколько лет именно Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева был наиболее активным покупателем земель на юге России. В 2015 г. он приобрел земли крупного агрохолдинга Valinor – около 170 000 га. В 2016 г. он купил рисовые поля обанкротившегося холдинга «Разгуляй», затем крупный краснодарский агрохолдинг Parus Agro Group у бывшего президента холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционера Qiwi Андрея Муравьева. Под контролем Parus Agro почти 100 000 га пашни в Краснодарском и Ставропольском крае, Адыгее.