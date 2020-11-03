Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Ozon планирует получить листинг на Мосбирже

Ожидается, что к торгам будут допущены американские депозитарные акции компании
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует получить листинг на Мосбирже одновременно или сразу после первичного публичного размещения (IPO) на Nasdaq. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» два источника, близких к компании. 

По словам одного из них, ведущим организатором размещения бумаг Ozon на Мосбирже станет «Ренессанс Капитал». Второй источник отметил, что листинг будет техническим — к торгам будут допущены американские депозитарные акции (ADS), выпущенные в ходе IPO на Nasdaq.

Представитель Ozon от комментариев отказался. По словам представителя «Мосбиржи», площадка может раскрывать данные о предстоящем размещении только после подписания соответствующих документов. 

3 ноября Ozon  подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США на проведение IPO Организаторами выбраны банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Газета WSJ ранее оценивала стоимость компании в $3-5 млрд. 

Ozon основан в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.

В сентябре 2020 г. среднемесячная аудитория маркетплейса, по собственным данным компании, составила 41 млн уникальных пользователей. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 хабов и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 12 000 точек выдачи заказов (ПВЗ и постаматы).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных