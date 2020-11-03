Ozon планирует получить листинг на МосбиржеОжидается, что к торгам будут допущены американские депозитарные акции компании
Российский онлайн-ритейлер Ozon планирует получить листинг на Мосбирже одновременно или сразу после первичного публичного размещения (IPO) на Nasdaq. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» два источника, близких к компании.
По словам одного из них, ведущим организатором размещения бумаг Ozon на Мосбирже станет «Ренессанс Капитал». Второй источник отметил, что листинг будет техническим — к торгам будут допущены американские депозитарные акции (ADS), выпущенные в ходе IPO на Nasdaq.
Представитель Ozon от комментариев отказался. По словам представителя «Мосбиржи», площадка может раскрывать данные о предстоящем размещении только после подписания соответствующих документов.
3 ноября Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США на проведение IPO Организаторами выбраны банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Количество акций, которые будут предложены к размещению, и ценовой диапазон для предлагаемого размещения еще не определены. Газета WSJ ранее оценивала стоимость компании в $3-5 млрд.
Ozon основан в 1998 г. Сейчас это третий по выручке онлайн-магазин в России, по данным Data Insight за 2019 г., (80,7 млрд руб.) Он уступает только Wildberries и «Ситилинку». Оборот от продаж товаров и услуг Ozon (GMV, без учета Ozon.Travel) по итогам января-сентября 2020 г. составил 121,6 млрд руб. с НДС, что на 142% больше, чем годом ранее. Количество заказов по итогам 9 месяцев выросло на 130% год к году и составило 44,3 млн. На конец сентября на Ozon было зарегистрировано 18,1 тыс. активных продавцов, что более чем в 4 раза больше, чем годом ранее.
В сентябре 2020 г. среднемесячная аудитория маркетплейса, по собственным данным компании, составила 41 млн уникальных пользователей. Логистическая инфраструктура Ozon включает 9 хабов и более 40 сортировочных центров общей площадью более 230 000 кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13 500 населенных пунктов страны и имеет более 12 000 точек выдачи заказов (ПВЗ и постаматы).