«Почта России» может продать историческое здание международного почтамта

20 июня 2024 г. на заседании совета директоров «Почты России» был утвержден план работ по реализации непрофильных активов АО, сообщалось в «СПАРК-Интерфакс». Как уточнил в ходе пресс-конференции Волков, в прошлом году при поддержке правительства и совета директоров была утверждена сама программа по работе с непрофильными активами по итогам проверки Федерального казначейства. «Мы продали ряд непрофильных активов уже на более 1 млрд руб. В этом году у нас стоят планы сдачи в районе 3 млрд руб. У нас не стоит задача распродать все и вся, а облегчить активы, потому что большая часть из того, что мы сейчас рассматриваем, вообще не используется или требует инвестиций на восстановление, постоянных затрат на поддержание. И мы понимаем, что активы нам вряд ли пригодятся и эти деньги лучше использовать по назначению для погашения долгов и инвестиции в те направления деятельности, которые приносят прибыль», — сказал Волков на пресс-конференции.