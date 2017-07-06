Около 90 пассажиров авиакомпании «Россия» более суток ждут вылета из Парижа

Порядка 90 пассажиров рейса авиакомпании «Россия» более 24 часов не могут вылететь в Москву из Парижа. Два раза они уже проходили предполетные процедуры.

«Наш рейс 6638 должен был вылететь из Парижа в среду в 15:30 по местному времени. Мы приехали, прошли все процедуры паспортного контроля, что заняло довольно много времени, потому что здесь в аэропорту огромные очереди. Но рейс все время переносили, в конце концов, около 19:00 нам сказали, что по техническим причинам вылет отменен, сказали забрать багаж и отправили в гостиницу», - рассказал один из туристов.

Задержку объяснили техническими неполадками. В отеле туристам предоставили питание. «Но выспаться не удалось, нам дали на это не больше двух часов, поскольку уже около 3 часов ночи мы были вынуждены покинуть отель. Время вылета было назначено на 6 утра, и мы снова проходили все процедуры регистрации, паспортного контроля. И сегодня снова вылет постоянно откладывается. Никакой четкой информации на месте нет, говорят о каких-то технических неполадках и никак не могут найти борт на замену или дать информацию о времени вылета, не дергая туристов каждые несколько часов», - сказал он.

По его словам, пассажирам снова было предложено отправиться в отель. Многие из них отказались, так как устали и не готовы в третий раз несколько часов стоять в очередях и проходить паспортный контроль.