Первые результаты расследования аварии на руднике «Мир» будут готовы через месяц

Первый доклад о результатах расследования аварии на руднике «Мир» в Якутии комиссия Ростехнадзора представит правительству в течение месяца. Как передает ТАСС, это сообщил журналистам полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Затем «будут сделаны выводы, что дальше делать и кто должен ответить за происшедшее, есть ли какие-то нарушения, есть ли необходимость передавать материалы в следственные органы», – добавил он.

Основными чиновник назвал вопросы о том, можно ли было избежать этой аварии и можно ли было ее предсказать и вовремя спасти людей.

По словам полпреда, в комиссии работают независимые эксперты, не связанные с эксплуатацией шахты или составлением ее проекта. Комиссии в том числе предстоит разобраться «и с тем, насколько правильно составлена проектная документация, и с тем, как велась эксплуатация шахты».

Спасательные работы на руднике будут продолжены, добавил Трутнев. «Спасатели говорят, что по разным горизонтам они от 1,5 до 3,5 суток надеются выйти на те зоны, где предполагается местонахождение пропавших без вести. Поэтому работы будут продолжены», – заявил он.

Чиновник также выразил уверенность, что «Алроса» сохранит финансовую устойчивость и продолжит работу.

«Кроме имеющихся предприятий компания при поддержке правительства начинает осваивать новый проект – Верхне-Мунское месторождение, а это новые объемы, которые также позволят восполнить объем добычи сырья. При этом какой-то трагедии для компании я, честно говоря, не вижу: она наращивает в год добычи больше, чем выпадающая добыча от месторождения в Мирном. Поэтому компания точно сохранит финансовую устойчивость и будет дальше работать и заботиться о людях», – сказал он.

4 августа в руднике «Мир» прорвало воду из карьера и затопило шахту, где был 151 горняк. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.