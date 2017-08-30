АФК «Система» не ждет от кредиторов требований досрочно погасить долги

АФК «Система» не ожидает со стороны кредиторов предъявления требований по досрочному погашению обязательств по кредитам, заявил старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Всеволод Розанов. Его комментарий цитирует «Интерфакс». 28 августа «Система» сообщила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 млрд руб.

«В рамках продолжающегося диалога с кредиторами АФК "Система" направила банкам запросы об отказе от реализации прав, возникших в связи с техническим дефолтом. В настоящий момент у нас нет оснований считать, что кто-либо из наших кредиторов предъявит корпорации требование о досрочном погашении обязательств по кредитным соглашениям», - сказал Розанов 30 августа. Он подчеркнул, что финансовое положение «Системы» остается устойчивым.

«В течение II квартала мы успешно оптимизировали наши обязательства и укрепили денежную позицию на уровне корпоративного центра во многом благодаря привлечению 40 млрд руб. на открытом рынке и от государственных банков, что подчеркивает финансовую устойчивость АФК "Система" и высокий уровень доверия к корпорации со стороны финансовых институтов», - заявил он.