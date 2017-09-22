СП Siemens и «Силовых машин» подало еще один иск против «Технопромэкспорта»

«Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин») подала еще один иск в Арбитражный суд Москвы к двум структурам «Ростеха» - ОАО «Технопромэкспорт» и ООО «Технопромэкспорт». Эта информация следует из картотеки суда. Подробности не уточняются, пишет ТАСС.

СТГТ уже подавала иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха». В иске компания потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из «незаконного владения». Рассмотрение этого иска назначено на 20 октября.

Ранее сам концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорту». Германская компания подала на структуры «Ростеха» в суд из-за того, что изготовленные ею газовые турбины вместо Тамани оказались в Крыму. Первое заседание по делу назначено на 16 октября.

В настоящее время «Технопромэкспорт» строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод станций в эксплуатацию намечен на 18 июня 2018 г.