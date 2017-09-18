Суд перенес на октябрь рассмотрение иска Siemens к структурам «Ростеха» из-за турбин

Арбитражный суд Москвы перенес на 16 октября предварительное заседание по иску Siemens к ООО «ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", сообщает "Интерфакс". Германская компания подала на структуры "Ростеха" в суд из-за того, что изготовленные ею газовые турбины вместо Тамани оказались в Крыму. Представители концерна заявили суду об уточнении предмета исковых требований – компания уточнила в документе все компоненты четырех газовых турбин, добавляет ТАСС. Предварительные слушания перенесены по просьбе ОАО и ООО "Технопромэкспорт" в связи с рассмотрением в кассационной инстанции в ином судебном процессе дела о признании недействительным договора поставок от 16 октября 2015 г., который также является предметом спора и в данном судебном производстве. Siemens не стал возражать против удовлетворения ходатайства.

Арбитраж также удовлетворил ходатайство ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которое на 65% принадлежит Siemens, о его переводе из ответчиков в соистцы. Совместное предприятие концерна и «Силовых машин» изначально было заявлено в качестве соответчика, но в Siemens затем объяснили, что претензии касаются только «Технопромэкспорта», а не СП. Представитель СТГТ в суде заявил, что компания полностью поддерживает заявленные в иске концерна требования. Ранее сообщалось, что СТГТ подала собственный иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха». В иске компания потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из «незаконного владения». Рассмотрение этого иска назначено на 20 октября.

Siemens просит признать сделку от 16 октября 2015 г. о поставках турбин ООО "ВО "Технопромэкспорт" для использования в Крыму недействительной и применить последствия недействительности сделки. Поставку осуществило ОАО "ВО "Технопромэкспорт", которое сейчас находится в процедуре банкротства.