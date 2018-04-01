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В принадлежащей группе «Сумма» якутской компании прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в группу «Сумма»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ по Якутии.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании ЯТЭК. Идет обыск и выемка документов», – сказал собеседник агентства.

Якутская топливно-энергетическая компания является производителем моторных топлив и поставляет на рынок газовый конденсат, бензин, дизельное топливо. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральные районы Якутии.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», группе «Сумма» Зиявудина Магомедова через ООО «Инвестор» принадлежит 82,06% акций.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова