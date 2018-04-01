В принадлежащей группе «Сумма» якутской компании прошли обыски

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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в группу «Сумма»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ по Якутии.
«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании ЯТЭК. Идет обыск и выемка документов», – сказал собеседник агентства.
Якутская топливно-энергетическая компания является производителем моторных топлив и поставляет на рынок газовый конденсат, бензин, дизельное топливо. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральные районы Якутии.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», группе «Сумма» Зиявудина Магомедова через ООО «Инвестор» принадлежит 82,06% акций.
В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.
Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
2/14
Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
3/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
4/14
Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
5/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
6/14
Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
7/14
Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
8/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
9/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
10/14
Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»
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Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь компании. «Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ведомостей».
Оперативное управление группой осуществляет генеральный директор Лейла Маммедзаде, добавил представитель «Суммы». «Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», – сообщил пресс-секретарь.
В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.
Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах.
В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения
1/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
2/14
Антон Кардашов / АГН «Москва»
По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов. Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210)
3/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
4/14
Михаил Терещенко / ТАСС
31 марта Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,25 млрд)
5/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Такая же мера пресечения избрана для другого фигуранта дела – генерального директора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова
6/14
Анастасия Корня / Ведомости
Всего в деле семь эпизодов хищений, совершенных компаниями, входящими в группу «Сумма»
7/14
Зиявудин Магомедов в зале суда
Зиявудин Магомедов в зале суда
8/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
9/14
Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов в зале суда
10/14
Tatyana Makeyeva / Reuters
Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передал корреспондент «Ведомостей»
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Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прилетел из Нью-Йорка в Москву. Он приземлился около 13.00 в аэропорту «Внуково-2», сообщает ТАСС. На борту Ил-96 специального летного отряда «Россия» прилетели 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.
Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл во «Внуково» около 10.40 мск в воскресенье. Он доставил 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне с их семьями.
26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 – из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.
Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов
ANDY RAIN / EPA-EFE
Дипломаты покидают Лондон вместе с родственниками и домашними питомцами
1/5
Frank Augstein / AP
Дипломаты уехали в аэропорт на трех автобусах. Сотрудники посольства, остающиеся в Лондоне, вышли их проводить
2/5
ANDY RAIN/EPA-EFE
На проводах не все смогли сдержать эмоций
3/5
Frank Augstein / AP
Лондон дал российским дипломатам всего неделю на сборы
4/5
Frank Augstein / AP
«Мир значительно больше, чем Великобритания. Ваши знания, приобретенный здесь опыт всегда будут востребованы российской дипломатической службой» – так, согласно сайту дипмиссии, напутствовал коллег российский посол Александр Яковенко
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом он сказал на первом заседании после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.
Мэр Кемерова Илья Сердюк на заседании рассказал, что сейчас в интернете идет голосование, в ходе которого жители города выбирают вариант благоустройства территории ТРЦ. В настоящее время самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.
«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», – говорится в сообщении администрации Кузбасса.
В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
1/20
Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
2/20
Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
3/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
4/20
Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
5/20
Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
6/20
Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
7/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
8/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
9/20
Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
10/20
Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
11/20
Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
12/20
Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
13/20
PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
14/20
Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
15/20
Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
16/20
Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
17/20
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
18/20
Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
19/20
Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»
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Президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил Аману Тулееву, досрочно ушедшему в отставку с должности губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин поблагодарил Тулеева за работу. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», – цитирует Пескова «Интерфакс».
Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 г.
В воскресенье, 1 апреля, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
1/20
Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
2/20
Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
3/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
4/20
Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
5/20
Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
6/20
Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
7/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
8/20
Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
9/20
Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
10/20
Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
11/20
Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
12/20
Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
13/20
PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
14/20
Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
15/20
Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
16/20
Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
17/20
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
18/20
Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
19/20
Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»
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В конце следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление до +15-16 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.
По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве и на юге Подмосковья потеплеет до +10-11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит +8-10 градусов. Ночные температуры опустятся до нуля.
К среде, по словам Вильфанда, атмосферное давление начнет расти, при этом к Москве начнут перемещаться теплые воздушные массы со Средиземного моря и из Малой Азии. Это приведет к повышению температуры до +12-16 градусов. Со среды в столичном регионе начнет проглядывать яркое солнце, пообещал синоптик.
При этом снег быстро таять не будет, добавил Вильфанд. Сейчас высота сугробов составляет около 37-39 см. Большая часть этого снега выпала в феврале и это свежий снег, который хорошо отражает солнечные лучи, пояснил директор Гидрометцентра.
Москву вновь занесло снегом
Максим Стулов / Ведомости
В ночь на 4 марта в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр
1/10
Максим Стулов / Ведомости
В столице действует желтый уровень погодной опасности
2/10
Максим Стулов / Ведомости
По прогнозам Росгидромета, снегопад не прекратится до понедельника, 5 марта
3/10
Максим Стулов / Ведомости
МЧС предупредило, что в течение воскресенья в столице ожидаются метель, снежные заносы на дорогах, ветер с порывами до 15 м/с
4/10
Максим Стулов / Ведомости
Несколько десятков рейсов задерживаются в воскресенье в московских аэропортах из-за снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания»
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Прирост снега в Москве в воскресенье и ночь на понедельник может составить до 15 см, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
6/10
Максим Стулов / Ведомости
Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, рассказал Бирюков
7/10
Максим Стулов / Ведомости
По словам заммэра, на улицах задействовано порядка 10 000 единиц специализированной техники
8/10
Максим Стулов / Ведомости
Петр Бирюков предупредил о новом снегопаде 7 и 8 марта
9/10
Максим Стулов / Ведомости
По словам чиновника, к 8 марта в Москве может выпасть месячная норма осадков
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Таджикская авиакомпания Somon Air сообщила, что приостанавливает полеты в Россию по некоторым направлениям по требованию Росавиации. Телеграмма от российского ведомства поступила в авиакомпанию 31 марта. Из нее следует, что со 2 апреля рейсы Somon Air, а также другой таджикской авиакомпании – Tajik Air – по некоторым маршрутам обеспечиться не будут.
Меры Росавиации связаны с тем, что таджикские власти не подтвердили в полном объеме заявки российской авиакомпании «Уральские авиалинии» на выполнение полетов в Таджикистан.
Somon Air приостанавливает рейсы из Душанбе в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Сочи и обратно, а также из Худжанда в Казань, Санкт-Петербург и обратно. Кроме того, в начале апреля истекает срок действия разрешения на выполнение полетов из Худжанда в Москву и обратно.
Остальные рейсы авиакомпании в Россию будут осуществляться согласно расписанию.
Сейчас сотрудники Somon Air информируют пассажиров об отмене рейсов, им будут возвращены средства.
Это уже не первый случай, когда российские авиавласти ограничивает полеты Somon Air в Россию. В апреле прошлого года Министерство транспорта приостановило полеты авиакомпании из Душанбе и Худжанда в Москву. Таким образом Россия отреагировала на то, что авиавласти Таджикистана не удовлетворили в полном объеме заявку российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Душанбе и Худжанд.
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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В Москву прилетел первый самолет с высланными из США российскими дипломатами. Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту «Внуково-2», передает ТАСС. На нем прилетели 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне и члены их семей.
За высланными дипломатами и их семьями в США были отправлены два самолета Ил-96, второй борт позднее 1 апреля доставит в Москву сотрудников генконсульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН.
26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 - из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Всего из США в Россию прилетит 171 человек (включая членов семей дипломатов).
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.
Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров для Ведомостей
29 марта МИД России объявил об ответных мерах России в отношении США. Из-за дела Скрипаля администрация президента США решила выслать из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Россия вышлет аналогичное число американских дипломатов. Генконсульство в Петербурге должно быть закрыто до 31 марта
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Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября в единый день голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко. Избирательная кампания должна стартовать не позднее середины июня.
В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил, обращаясь к жителям города после назначения временно исполняющим обязанности губернатора.
«Я принимаю область в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей и, прежде всего, наши дети. Хочу сказать вам, жителям Кемерово и всей области, что сделаю все для того, чтобы виновные в этой страшной трагедии понесли строжайшее наказание», – сказал Цивилев.
Он заверил, что никто из виновных «не будет выгорожен или спрятан». Также Цивилев пообещал поддержку родственникам погибших. «Мы не оставим наедине с бедой пострадавших и родственников погибших. Будем делать и сделаем все, чтобы поддержать их в эти тяжелые дни, оказать им всю возможную помощь и поддержку», – сказал врио губернатора.
В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.
Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.
25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. В ходе расследования дела о пожаре были арестованы семь подозреваемых.
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Губернатор Аман Тулеев записал видеообращение к жителям региона, в котором подтвердил, что досрочно подал президенту Владимиру Путину прошение об отставке. Свое решение он назвал «единственно верным». Видеообращение Тулеева выложено на YouTube.
«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», - заявил Тулеев.
В обращении он принес соболезнования семьям людей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Он отметил, что после трагедии «сделал все, что мог».