Новости
Бизнес
Новости

Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала себестоимость российской нефти одной из самых дорогих в мире – более $40 за баррель сорта Brent. Об этом компания сообщила в своем проспекте первичного публичного размещения акций (IPO). Первым на это обратил внимание РБК.

В компании считали безубыточную цену нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. По версии Saudi Aramco, добыча российской нефти дороже добычи нефти США в Мексиканском заливе. При этом себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире – около $17 за баррель. Дороже, чем в России, добыча нефти обходится на территории Казахстана ($46 на суше и $51 – в море) и на сухопутных проектах США ($46), Анголы и Таиланда (порядка $50, офшорные проекты), Азербайджана, Индии и Китая ($55–60).

В феврале 2019 г. замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, все остальное – налоги. По его словам, страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит, сказал Сорокин. По данным источника РБК, оценка Saudi Aramco «близка к оценке российского правительства, но немного завышена». По его оценке, самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке ($50–55 за баррель). По данным Росстата, полная себестоимость российской нефти во II квартале 2019 г. составила 2508 руб. за баррель, или $31,9 по среднему курсу квартала.

Правительство Саудовской Аравии объявило о планах провести IPO Saudi Aramco в 2016 г. С тех пор размещение неоднократно откладывалось. 9 ноября компания раскрыла детали первичного размещения акций: розничные инвесторы смогут купить не более 0,5% акций компании, лимит для институциональных инвесторов неизвестен. В качестве площадки для IPO выбрана местная биржа Tadawul.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Курсант тюменского военного училища умер от менингита

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курсант умер от менингоккового менингита в военном училище в Тюмени, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны России. По его словам, это первый случай в вооруженных силах, когда менингит привел к летальному исходу менее чем за сутки.

Курсант поступил в больницу вечером 7 ноября с высокой температурой, а утром 8 ноября уже скончался, несмотря на усилия медиков. При этом факт массового заболевания менингитом источник «Ведомостей» пока не подтверждает. По его словам, другие курсанты проходят обследование, врачи следят за их состоянием.

Первым о вспышке менингита в тюменском военном училище сообщило издание Baza. По его данным, в общей сложности в больницу доставлен 21 курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Baza отмечает, что курсанты неоднократно жаловались на ухудшение своего состояния командованию. Информацию об обследовании курсантов и гибели одного из них от менингита подтвердили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области. При этом источник в экстренных службах региона уточнил, что в училище работает спецкомиссия Министерства обороны, проводится расследование инцидента.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. А. И. Прошлякова готовит военных специалистов — инженеров, всего в нем обучается около 1000 курсантов. 

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Кремль ответил на предложение Назарбаева устроить встречу Путина с Зеленским

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Встреча президентов России и Украины без содержательной повестки не будет продуктивна, хотя Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин сам говорил, что никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы», — отметил он.

«Мы традиционно признательны Назарбаеву и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия Нурсултана в плане налаживания российско-украинских отношений», — добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Путин также сторонник реанимации отношений с Украиной, но «сделать это невозможно без взаимности со стороны Киева».

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу президентов России и Украины. Зеленский, по его словам, ответил согласием на это предложение, Путин — пока не решил. Президенты могли бы встретиться в Казахстане, отметил Назарбаев. Он добавил, что сейчас для этого «хороший момент».

Украина и Россия обсуждают дату и место первой встречи Путина и Зеленского уже несколько месяцев. Ранее предполагалось, что лидеры двух стран могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны – участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, пояснил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Эрдоган: Россия и США не смогли решить проблему терроризма в Сирии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ни Россия, ни США не смогли решить проблему терроризма в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом в США, передает Hürriyet. Он заявил, что обсудит этот вопрос на встрече с президентом США Дональдом Трампом, а по возвращении – в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Эрдогана, теракты против мирных жителей в регионе продолжаются. Террористы по-прежнему остаются на севере Сирии – в Манбидже и Телль-Абъяде.

Эрдоган в октябре объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» для создания зоны безопасности на границе с Сирией. Она была направлена против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и курдских формирований.

Через несколько дней Турция отказалась от продолжения операции после достижения договоренностей с США и Россией. С США Анкара договорилась приостановить боевые действия на 120 часов, в течение которых курды должны были покинуть зону безопасности, а с Россией – совместно патрулировать территорию вдоль сирийско-турецкой границы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Бастрыкин поручил проверить старые обвинения против доцента СПбГУ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить «сведения, озвученные некоторыми СМИ» о противоправных действиях доцента Института истории СПбГУ, сообщается на сайте ведомства.

СКР не называет имя этого доцента. Однако ведомство уточняет, что его также обвиняют в убийстве девушки и он заключен под стражу.

Вчера, 11 ноября, суд арестовал на два месяца доцента СПбГУ Олега Соколова, который преподает историю. Его обвиняют в убийстве бывшей студентки Анастасии Ещенко, с которой он встречался. Соколов признал вину. В СПбГУ пообещали уволить доцента.

В сообщении СКР не уточняется, в каких именно СМИ была опубликована информация о противоправных действиях доцента. В мае прошлого года «Московский комсомолец» рассказал об обвинениях студентки Ивановой Е. В. против Соколова. В 2008 г. она написала заявление в правоохранительные органы о том, что Соколов ее избил, сообщало издание.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума за 13 лет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции «Сургутнефтегаза» на торгах 12 ноября достигли максимальной отметки с 2006 г. К 11.10 мск обыкновенная акция компании на Московской бирже стоила 49,235 руб., подорожав на 1,38%. После чего максимальная стоимость с начала торгов на момент публикации скорректировалась до 49,455 руб.

Объем торгов превысил 5,68 млрд руб. Префы «Сургутнефтегаза» 11 ноября подросли до 39,32 руб. (+1,56%) при объеме торгов 0,917 млрд руб.

Последний раз максимальной отметки акции достигали в 2006 г. Тогда цена сделок составляла 49,2 руб. (+5,6%), после чего скорректировалась до 48,5 руб. (+4,1%), уточняет «Интерфакс».

Аномальный рост стоимости обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» начался 23 октября: за три дня котировки выросли на 25,8%. Капитализация компании за этот срок выросла с 1,61 трлн до 1,96 трлн руб. В начале сентября бумаги «Сургутнефтегаза» также резко подорожали. Тогда причиной стало решение компании зарегистрировать дочернее ООО «Рион», которое будет заниматься вложением в ценные бумаги.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Компании Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Строительство Крымского моста, скорее всего, принесет нулевую прибыль «Мостотресту» Аркадия Ротенберга, заявил Forbes гендиректор компании Владимир Власов. Он считает, что генподрядчик проекта – «Стройгазмонтаж», до недавнего времени также принадлежавший Ротенбергу, тоже останется без прибыли.

«Стройгазмонтаж» был выбран генподрядчиком строительства Крымского моста в 2015 г. Крупнейшим субподрядчиком стал «Мостотрест». Контракт «Мостотреста» на строительство моста составил 138,8 млрд руб. (с учетом НДС), а общая стоимость проекта достигла 227 млрд руб.

Крымский мост был открыт для легковых автомобилей и автобусов в мае 2018 г. Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в декабре.

В ноябре Ротенберг продал «Стройгазмонтаж». Представитель бизнесмена не уточнил, кто именно выступил покупателем актива и какова сумма сделки. Собеседники «Ведомостей» рассказали, что «Стройгазмонтаж» выкуплен компанией «Газстройпром», дочерней структурой «Газпрома», за 75 млрд руб.

Политика
Новости

МВД возбудило дело об ущербе «Росгосстраху» на 1,3 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

МВД завело уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении неустановленных лиц, которые причинили «существенный вред» «Росгосстраху». Об этом сообщает РБК, ознакомившийся с копией постановления о возбуждении дела. Представители А1 (входит в «Альфа-групп»), «Открытия», «Росгосстраха» и источник издания, знакомый с ходом расследования, подтвердили возбуждение дела.

В документе говорится, что неустановленные лица из руководства «Росгосстраха» пытались извлечь выгоду «путем совершения сделок с целью придания видимости законности своих действий». В результате было заключено несколько сделок, которые могли нанести «Росгосстраху» ущерб на 1,3 млрд руб. «По нашей информации, уголовное дело возбуждено совсем недавно, поэтому пока нам неизвестно о том, что кого-то из числа бывшего руководства «Росгосстраха» и «Открытия» вызывали для дачи показаний», – заявил РБК представитель А1.

О подаче заявления в правоохранительные органы стало известно в августе. Его подали председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и представитель «Росгосстраха» Кирилл Ермоленко.

Накануне проверки, в июне, Авен просил президента Владимира Путина поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами экс-совладельца страховщика Данила Хачатурова. Инвестиционная А1 (входит в «Альфа-групп») оказывает «Росгосстраху» содействие в возврате активов и денег, незаконно выведенных из страховой компании Хачатуровым, говорилось в его обращении.

Политика
Новости

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters. По словам Назарбаева, он уже обсудил этот вопрос с Зеленским – тот согласился на предложение. Путин еще не решил.

В качестве нейтральной площадки для встречи Назарбаев предложил Казахстан. «Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил очень большую поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос. <...> Здесь вопрос заключается в том, как избрать руководителей восточной Украины после завершения конфликта и вывод всех вооруженных формирований», – заключил казахстанский лидер (цитата по «Интерфаксу»).

Место и дата первой встречи Путина и Зеленского обсуждаются с момента вступления в должность украинского президента в мае. Ранее предполагалось, что президенты России и Украины могут встретиться на саммите в нормандском формате в октябре, но этого не произошло. Страны – участницы нормандского формата (Россия, Украина, Германия и Франция) никак не перейдут к обсуждению конкретной даты проведения саммита, сообщил 11 ноября помощник президента России Юрий Ушаков: «Даты 24 и 26 ноября в качестве дат его проведения не обсуждались. Конкретика по датам вообще не обсуждалась».

В то же время Ушаков допускал, что Путин и Зеленский могут встретиться до конца года: «Определенные подвижки же наблюдаются, мы же видим». Россия ставила несколько условий для проведения саммита, на котором может пройти встреча, в частности подписание «формулы Штайнмайера» (регулирует процедуру предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам ЛНР и ДНР) и согласование проекта итогового документа будущего саммита. Еще одним условием было разведение сил и средств в зонах соприкосновения в трех населенных пунктах Донбасса. Первые два условия в целом выполнены, отвод сил и средств в этих «пилотных» зонах проводится и должен завершиться 12 ноября, уточнял Ушаков.

Бизнес
Новости

В Gloria Jeans сменился гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывшая гендиректор Victoria’s Secret Шарен Терни покинула аналогичную должность в одной из крупнейших в России сетей по продаже одежды Gloria Jeans (АО «Глория джинс»), свидетельствуют данные ЕГРЮЛа. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ».

Терни теперь занимает пост председателя совета директоров ритейлера, рассказала пресс-служба компании. Гендиректором компании 28 октября стала Алина Скиба. Она возглавляла в 2006–2013 гг. АО «Глория джинс».

Терни стала гендиректором Gloria Jeans в 2018 г. До этого она почти 16 лет проработала в Victoria's Secret, девять из них была также гендиректором.

Gloria Jeans основана в 1988 г. Владимиром Мельниковым. В 2018 г. выручка сети составила 47 млрд руб. без учета НДС, свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». В рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes Мельников занимает 151-е место, его состояние журнал оценивает в $700 млн.

В августе Infoline сообщило, что на российском fashion-рынке сменился многолетний лидер. По его оценкам, занимавшая ранее первую строчку группа «Спортмастер» в январе – июне текущего года получила 51,5 млрд руб. выручки, уступив по этому показателю интернет-магазину Wildberries с оборотом 85 млрд руб. Онлайн-магазин впервые стал лидером сегмента ритейла. Агентство также предполагало, что российское подразделение шведской H&M обгонит по выручке Gloria Jeans и займет третье место.

Политика
Новости

Мексика предоставила убежище ушедшему в отставку президенту Боливии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мексика предоставила убежище ушедшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом заявил мексиканский министр иностранных дел Марсело Брард, передает Reuters.

По его словам, жизнь Моралеса находилась в опасности и решение предоставить ему убежище принято в рамках долгой традиции укрывать изгнанников. «Мы незамедлительно проинформируем министерство иностранных дел Боливии о том, что в соответствии с международным правом ему [Моралесу] должен быть предоставлен безопасный проезд», – подчеркнул он.

Протесты из-за президентских выборов в Боливии

Президент Боливии объявил о своей отставке 10 ноября. Это произошло после президентских выборов, которые состоялись 20 октября. По подсчетам избиркома, за Моралеса было отдано 46,9% голосов, а за лидера оппозиции Карлоса Меса – 36,7%. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50%. Если же лидер достиг отрыва от кандидата, занявшего второе место, более 10%, то ему необходимо набрать всего 40%. Избирком признал победу за Моралесом, хотя, по предварительным данным, разрыв был менее 10%.

Меса не признал итоги выборов и призвал боливийцев устраивать протесты. 10 ноября, незадолго до заявления об уходе, Моралес вследствие выступлений оппозиции объявил о проведении повторных выборов.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка запустить сервис доставки карт на дом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк запускает сервис доставки банковских карт клиентам на дом, рассказали «Коммерсанту» участники рынка и подтвердили источники, близкие к банку.

Пилотный проект стартует в декабре, а в полном объеме услуга заработает в первом полугодии 2020 г., отметил собеседник газеты, близкий к Сбербанку. Планируется, что на стадии пилота новые карты будут доставляться заказавшим их на сайте через интернет-банк или через мобильный банк, сказал источник, знакомый с ситуацией. Таким образом, верификация клиента будет происходить дистанционно.

Какова будет цена доставки и будет ли она по новым продуктам платной, источники «Коммерсанта» не раскрыли. Как отмечает издание, в настоящее время в рамках пилота в некоторых регионах банк доставляет перевыпущенные банковские карты. В Москве цена доставки – 500 руб.

Цель пилота по доставке дебетовых карт клиентам, которые заказали досрочный перевыпуск в контактном центре, запущенный в некоторых регионах, – изучение востребованности нового сервиса для оценки его необходимости, отметила пресс-служба Сбербанка. Если новая услуга будет воспринята положительно, то она может быть тиражирована, подчеркнула пресс-служба.

В небольших городах, где экономически нецелесообразно держать большую сеть отделений, банк мог бы их закрыть и заменить дистанционными сервисами, т. е. вводить сервисы по доставке точечно, отметил управляющий директор по методологии рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. У банка нет планов сокращать филиальную сеть, сказали в пресс-службе Сбербанка. Более того, рассматривается возможность выхода в те микрорайоны, где кредитная организация не представлена или представлена недостаточно, заключила пресс-служба.

Крупнейшие игроки уже имеют сервисы доставки карт, обращает внимание «Коммерсантъ». В частности, ближайшие конкурент Сбербанка – ВТБ – уже запустил пилот доставки дебетовых карт в Москве и Петербурге. Доставка есть и у таких банков, как Альфа-банк, «ФК Открытие», «Тинькофф банк», Райффайзенбанк и др. Опрошенные изданием банки считают, что в роли догоняющего Сбербанку придется трудно, прежде всего потому, что он планирует организовать доставку своими силами или силами своих дочерних компаний.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow