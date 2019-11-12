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Saudi Aramco назвала добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco назвала себестоимость российской нефти одной из самых дорогих в мире – более $40 за баррель сорта Brent. Об этом компания сообщила в своем проспекте первичного публичного размещения акций (IPO). Первым на это обратил внимание РБК.

В компании считали безубыточную цену нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. По версии Saudi Aramco, добыча российской нефти дороже добычи нефти США в Мексиканском заливе. При этом себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире – около $17 за баррель. Дороже, чем в России, добыча нефти обходится на территории Казахстана ($46 на суше и $51 – в море) и на сухопутных проектах США ($46), Анголы и Таиланда (порядка $50, офшорные проекты), Азербайджана, Индии и Китая ($55–60).

В феврале 2019 г. замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, все остальное – налоги. По его словам, страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит, сказал Сорокин. По данным источника РБК, оценка Saudi Aramco «близка к оценке российского правительства, но немного завышена». По его оценке, самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке ($50–55 за баррель). По данным Росстата, полная себестоимость российской нефти во II квартале 2019 г. составила 2508 руб. за баррель, или $31,9 по среднему курсу квартала.

Правительство Саудовской Аравии объявило о планах провести IPO Saudi Aramco в 2016 г. С тех пор размещение неоднократно откладывалось. 9 ноября компания раскрыла детали первичного размещения акций: розничные инвесторы смогут купить не более 0,5% акций компании, лимит для институциональных инвесторов неизвестен. В качестве площадки для IPO выбрана местная биржа Tadawul.